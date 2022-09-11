Ввечері 11 вересня підрозділи Повітряних Сил збили дві ракети над Полтавщиною

На Полтавщині підрозділи Повітряних Сил ввечері 11 вересня знищили дві ракети. Про це повідомило Повітряне командування «Схід».
Загалом ворог застосував 11 крилатих ракет по зоні відповідальності з'єднання. росія атакувала українські електромережі.
Підрозділи повітряного командування «Схід» збили 7 крилатих ракет на Дніпропетровщині, з них 5 – Х-101, 2 – «Калібр».
*Фото ілюстративне
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№ 35 від 1 вересня 2022Читати номер