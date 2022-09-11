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Топ новина, Кременчук

Над Кременчуком звуки вибухів - спрацювало ППО (оновлено)

Сьогодні, 20:18 Переглядів: 7 217

 

Частина Кременчука залишилась без електроенергії

Сьогодні, 11 вересня, ввечері близько 19.50 у Кременчуці почули звуки вибухів. О 20.00 міський канал «Сирена Кременчук» повідомив про роботу ППО. Закликали громадян зберігати спокій та слідкувати за офіційною інформацією.

Зараз частина мешканців Кременчука та Горішніх Плавнів залишається без світла.

Оновлено 20.20

Начальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін повідомив, що ППО у Кременчуцькому районі збили ворожі ракети.

Оновлено 20.32

Можливі перебої у водопостачанні в місті Кременчуці, через нестабільність мережі електропостачання у Полтавській, Харківській та Дніпропетровській областях, — офіційний канал «Сирена Кременчук».

Оновлено 20.33

Мешканці Кременчука повідомляють про перебої в електропостачанні.

Оновлено 20.38

В Полтавській ОВА кажуть, світло та воду невдовзі обіцяють повернути.

Оновлено 20.43

Відновили живлення «Водоканалу», запускаємо постачання води на місто Кременчук, — міський голова Віталій Малецький.

Оновлено 21.03

У Кременчуцькому районному управлінні ДСНС «Кременчуцькому Телеграфу» повідомили, що пожеж у місті на даний час не зафіксовано.

Оновлено 21.10

Начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік попередив жителів Кременчуцького району, що через велике навантаження на енергосистему країни, в найближчі години можливі великі перепади напруги. Також в деяких населених пунктах спостерігались відключення світла.

Задля прискорення відновлювальних робіт та зменшення навантаження на енергосистеми району рекомендується, по можливості, скоротити споживання електричної енергії.

Оновлено 21.15

У Полтаві через перепади напруги прямо на дорозі зайнялося 3 тролейбуси. Ніхто не постраждав.

Оновлено 22.03

Світло та водопостачання відновили в усіх районах Полтавщини. Але енергетики продовжують стабілізувати рівень напруги.

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Автор: Олеся Данилова
Теги: вибухи ППО
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