На Полтавщині археологи знайшли у кар'єрі поселення, якому більше 3000 років

Сьогодні, 19:00 Переглядів: 873

Археологи виявили у Котелевській громаді на Полтавщині поселення бронзового віку. Як повідомляє «Суспільне», працівники історико-культурного заповідника «Більськ» знайшли там уламки кераміки та металевих виробів, яким понад 3 тисячі років.

Директор заповідника «Більськ» Ігор Корост розповів, що археологічне дослідження поселення триває від кінця липня:

- Поселення називається Старий Кар’єр. Колись тут функціонував кар’єр, потім він припинив діяльність. На ньому уже виросли дерева, і він заріс травою. А зараз із початком війни відновилося його функціонування, оскільки на військові потреби потрібно було багато піску. І, власне, з цікавості ми хотіли дізнатися, що на тому кар’єрі. І натрапили спочатку на одне житло, а потім на інше епохи бронзи.

Кераміка епохи бронзи

Одне із житл, яке виявили, було повністю спалене. Археологи знайшли сліди згоряння та зафіксували, яка була конструкція помешкання та даху.

- Найцікавіші знахідки, які ми знайшли, - це роговий псалій (пара вертикальних стрижнів, що прикріплювалися перпендикулярно до кінців вудил) та дві бляшки, виготовлені з бронзи. Бляшки використовувалися для прикрашання одягу. Ці речі за походженням із Західної України, а, можливо, із території західної Європи, - каже Ігор Корост.

Уламок псалія з поселення Старий кар'єр

Нині археологічні дослідження тривають, оскільки кар’єр розширюється, і з часом поселення може бути зруйнованим. На ньому щоденно працюють близько 12 археологів історико-культурного заповідника «Більськ».

- Ми маємо інформацію щодо скіфської доби, але, що було до цього часу, даних обмаль. У нас мінімум інформації. А завдяки цим розкопкам ми можемо доповнювати дані. За результатами досліджень ми дізнаємося, звідки ці люди прийшли, чим вони займалися. Також досліджуватимемо кістки тварин та кераміки. Попередньо, ці поселення датуються XIII-XII ст. до н.е., - зазначив директор заповідника «Більськ» Ігор Корост.

Бронзова бляшка

Усі артефакти передадуть на зберігання до наукових фондів історико-культурного заповідника «Більськ».