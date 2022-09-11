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Кременчук, Культура, Полтавщина

На Полтавщині археологи знайшли у кар'єрі поселення, якому більше 3000 років

Сьогодні, 19:00 Переглядів: 873

 

Поселення бронзового віку виявили у Котелевській громаді

Археологи виявили у Котелевській громаді на Полтавщині поселення бронзового віку. Як повідомляє «Суспільне», працівники історико-культурного заповідника «Більськ» знайшли там уламки кераміки та металевих виробів, яким понад 3 тисячі років.

Директор заповідника «Більськ» Ігор Корост розповів, що археологічне дослідження поселення триває від кінця липня:

- Поселення називається Старий Кар’єр. Колись тут функціонував кар’єр, потім він припинив діяльність. На ньому уже виросли дерева, і він заріс травою. А зараз із початком війни відновилося його функціонування, оскільки на військові потреби потрібно було багато піску. І, власне, з цікавості ми хотіли дізнатися, що на тому кар’єрі. І натрапили спочатку на одне житло, а потім на інше епохи бронзи.
Кераміка епохи бронзи
Кераміка епохи бронзи

Одне із житл, яке виявили, було повністю спалене. Археологи знайшли сліди згоряння та зафіксували, яка була конструкція помешкання та даху.

- Найцікавіші знахідки, які ми знайшли, - це роговий псалій (пара вертикальних стрижнів, що прикріплювалися перпендикулярно до кінців вудил) та дві бляшки, виготовлені з бронзи. Бляшки використовувалися для прикрашання одягу. Ці речі за походженням із Західної України, а, можливо, із території західної Європи, - каже Ігор Корост.
Уламок псалія з поселення Старий кар'єр
Уламок псалія з поселення Старий кар'єр

Нині археологічні дослідження тривають, оскільки кар’єр розширюється, і з часом поселення може бути зруйнованим. На ньому щоденно працюють близько 12 археологів історико-культурного заповідника «Більськ».

- Ми маємо інформацію щодо скіфської доби, але, що було до цього часу, даних обмаль. У нас мінімум інформації. А завдяки цим розкопкам ми можемо доповнювати дані. За результатами досліджень ми дізнаємося, звідки ці люди прийшли, чим вони займалися. Також досліджуватимемо кістки тварин та кераміки. Попередньо, ці поселення датуються XIII-XII ст. до н.е., - зазначив директор заповідника «Більськ» Ігор Корост.

Бронзова бляшка
Бронзова бляшка

Усі артефакти передадуть на зберігання до наукових фондів історико-культурного заповідника «Більськ».

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Автор: Катерина Турубара Фото: Ігор Корост
Теги: Більськ розкопки знахідка археологія
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