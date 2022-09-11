На Полтавщині археологи знайшли у кар'єрі поселення, якому більше 3000 років

Археологи виявили у Котелевській громаді на Полтавщині поселення бронзового віку. Як повідомляє «Суспільне», працівники історико-культурного заповідника «Більськ» знайшли там уламки кераміки та металевих виробів, яким понад 3 тисячі років.
Директор заповідника «Більськ» Ігор Корост розповів, що археологічне дослідження поселення триває від кінця липня:
Одне із житл, яке виявили, було повністю спалене. Археологи знайшли сліди згоряння та зафіксували, яка була конструкція помешкання та даху.
Нині археологічні дослідження тривають, оскільки кар’єр розширюється, і з часом поселення може бути зруйнованим. На ньому щоденно працюють близько 12 археологів історико-культурного заповідника «Більськ».
- Ми маємо інформацію щодо скіфської доби, але, що було до цього часу, даних обмаль. У нас мінімум інформації. А завдяки цим розкопкам ми можемо доповнювати дані. За результатами досліджень ми дізнаємося, звідки ці люди прийшли, чим вони займалися. Також досліджуватимемо кістки тварин та кераміки. Попередньо, ці поселення датуються XIII-XII ст. до н.е., - зазначив директор заповідника «Більськ» Ігор Корост.
Усі артефакти передадуть на зберігання до наукових фондів історико-культурного заповідника «Більськ».
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№ 35 від 1 вересня 2022Читати номер