Сьогодні ухвалили бюджет Полтавщини на 2023 рік

Сьогодні, 23 грудня, Полтавська обласна рада ухвалила бюджет Полтавщини на 2023 рік. Про це повідомив Олександр Біленький, голова Полтавської обласної ради.
Доходи обласного бюджету затверджені в обсязі 4,7 млрд грн, зокрема, без урахування дотацій та субвенцій — у розмірі 3 млрд 620 млн грн, що на 372 млн грн більше затверджених показників за 2022 рік.
Обсяг доходів загального фонду без урахування міжбюджетних трансфертів складе 3 млрд 413 млн грн. Основною складовою частиною доходів є надходження від податку на доходи фізичних осіб – 56 %.
Обсяг видатків обласного бюджету заплановано в обсязі 4 млрд 551 млн грн. Зокрема, по загальному фонду — 3 млрд 114 млн грн, по спецфонду — 1 млрд 437 млн грн.
За словами начальника Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін, пріоритетами залишаються оборона та безпека, підтримка переселенців. На ці напрями закладено 260 млн грн у резервному фонді.
Нагадуємо, що сьогодні Полтавська обласна рада затвердила Комплексну програму підтримки ВПО на 2023-2024 роки.
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№ 51 від 22 грудня 2022Читати номер