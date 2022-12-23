Сьогодні ухвалили бюджет Полтавщини на 2023 рік

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Сьогодні, 23 грудня, Полтавська обласна рада ухвалила бюджет Полтавщини на 2023 рік. Про це повідомив Олександр Біленький, голова Полтавської обласної ради.

Доходи обласного бюджету затверджені в обсязі 4,7 млрд грн, зокрема, без урахування дотацій та субвенцій — у розмірі 3 млрд 620 млн грн, що на 372 млн грн більше затверджених показників за 2022 рік.

Обсяг доходів загального фонду без урахування міжбюджетних трансфертів складе 3 млрд 413 млн грн. Основною складовою частиною доходів є надходження від податку на доходи фізичних осіб – 56 %.

Обсяг видатків обласного бюджету заплановано в обсязі 4 млрд 551 млн грн. Зокрема, по загальному фонду — 3 млрд 114 млн грн, по спецфонду — 1 млрд 437 млн грн.

— Бюджет розвитку запланований в обсязі 466 млн грн. Ці кошти підуть на капітальні ремонти, будівництво і реконструкцію обласних комунальних закладів, — розповів Олександр Біленький.

За словами начальника Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін, пріоритетами залишаються оборона та безпека, підтримка переселенців. На ці напрями закладено 260 млн грн у резервному фонді.

— Першочерговими сферами також є медицина, зокрема й придбання нового та потужного обладнання, соціальний захист населення, освіта, — додав Дмитро Лунін.

Нагадуємо, що сьогодні Полтавська обласна рада затвердила Комплексну програму підтримки ВПО на 2023-2024 роки.