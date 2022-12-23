Патрульні поліцейські затримали в Кременчуці автівку з ялинками без дозвільних документів

Сьогодні, 16:01 Переглядів: 319

Правоохоронці закликають купувати ялинки лише в спеціально відведених місцях, де у продавців мають бути усі необхідні документи

Сьогодні, 23 грудня, вранці, під час несення служби, патрульні поліцейські зупинили автомобіль марки Ford Fiesta, який перевозив ялинки у причепі та на багажнику.

Про це Патрульна поліція Кременчука повідомляє на своїй сторінці у Фейсбуці.

31-річна водійка автівки не мала відповідних дозвільних документів та не змогла пояснити де вони взяли ці ялинки. Правоохоронці викликали на місце слідчо-оперативну групу.

Патрульна поліція закликає кременчужан проявляти свідомість, дбати про навколишнє середовище, не винищувати зелені насадження та купувати ялинки лише в спеціально відведених місцях, де у продавців мають бути усі необхідні документи на хвойні. При цьому ялинки мають бути чипованими.