Микола Корецький
Звіт депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина», Миколи Корецького
Оксана Бровко
Солідарність колег рятує медіа
Микола Корецький
Чергова партія шасі DАYUN зібрана Кременчуцьким заводом комунальної техніки АЛЬФАТЕКС
Ольга Мінчук
Відчепіться від ялинки
Микола Корецький
Свято Миколи Чудотворця завжди пов'язано з дивом
журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор КРУК
Забути не можна: Голодомор в історії моєї родини – понівечена доля матері та знищене голодом її село
Лариса Гориславець
Чому я проголосувала “за” знесення пам’ятника Пушкіну?
Лариса Гориславець
Переходимо на українську мову или “какая разница”? До дня української писемності та мови
Віктор КРУК
Про три категорії українців, зростання цін та коли буде графік відключення електропостачання
Микола Корецький
Кременчуцький завод комунальної техніки АЛЬФАТЕКС відкрив складальне виробництво автомобілів марки DAYUN
Микола Корецький
Як пройшло святкування храмового свята Свято-Успенського Храму та хто придумав «Московський патріархат»
Віктор КРУК
Про військових з інвалідністю, які нас захищають, та здорових ухилянтів, які прориваються через кордон
Микола Корецький
Свято-Успенський кафедральний собор в день Успіння Пресвятої Богородиці відзначив своє 145-річчя
Світлана Овчаренко
Вулиця Зрадоперемогівська, або Чому Британія – не Кременчук
Алла Лушакова
Чому Кременчук не Великобританія?
Микола Корецький
Микола Корецький: «Бізнес допомагає державі, а коли держава допоможе бізнесу?».
Сергій Миткалик
«Саджати будемо»: активісти зібрали реєстр російських злочинців
журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор КРУК
Край, де зростають орки: про деякі особливості життя у Забайкаллі, які багато що пояснюють
Алла Антонова психологиня
«Травма свідка»: Що робити, коли жахлива новина не дає жити
Оксана Бровко
Попри війну – газета живе!
Кременчук, Полтавщина, Афіша

Кременчужан та мешканців області запрошують на військові тренінги для цивільних

Сьогодні, 21:26 Переглядів: 138

 

Вхід — благодійний внесок до фонду Сергія Притули

«Центр готовності цивільних» запрошує на військові тренінги для цивільних, що пройдуть у Полтаві. Уже відомий розклад із 12 по 15 січня.

Перше заняття стартуватиме із нової теми, повідомили в пресанонсі. Загалом заплановано 6 подій, на які обов'язково необхідно зареєструватися.

Вхід - благодійний внесок до БО «БФ Сергія Притули». Усі донати з тренінгів будуть перераховані на купівлю безполітника Shark для ЗСУ.

«Психологічні особливості поведінки під час уникнення полону та виживання у полоні»

https://forms.gle/RfSkqL8LWnJG2CGS8 
12 січня, 17.00

«Алгоритм дій під час ядерного удару»

https://forms.gle/vx7gWSg3qeCLr7S88 
13 січня, 16.00

«Стрілецька справа 2.0. Тактика ведення бою»

https://forms.gle/f1KBKN8ueVB9JkaQ8 
14 січня, 10.00

«Тактична медицина. Надання домедичної допомоги»

https://forms.gle/uTuGYkDJTq6t2hLM7 
14 січня, 13.00

«Стрілецька справа. Базові основи поводження зі зброєю»

https://forms.gle/TXQ6ai2ZuDJRNgD4A 
15 січня, 10.00

«Виживання в умовах довготривалого блекауту»

https://forms.gle/wpXdKpYMAGNoLDME6 
15 січня, 11.00

Після заповнення анкети потенційними учасниками волонтери «Центру готовності цивільних» перетелефонують з деталями про місце проведення.

Сторінки проєкту:

«Telegram»

https://t.me/civprecenter_poltava 

«Facebook»

https://www.facebook.com/groups/773853367251932/?ref=share 

«Instagram»

https://instagram.com/centr.hotovnosti.poltava

0
Автор: Олеся Данилова
Теги: тренінг Полтава
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск

№ 52 від 29 грудня 2022

Читати номер
Попередні випуски

№ 51 від 22 грудня 2022

№ 50 від 15 грудня 2022

№ 49 від 8 грудня 2022

№ 48 від 1 грудня 2022

№ 47 від 24 листопада 2022

№ 46 від 17 листопада 2022

№ 45 від 10 листопада 2022

№ 44 від 3 листопада 2022

№ 43 від 27 жовтня 2022

№ 42 від 20 жовтня 2022

№ 41 від 13 жовтня 2022

№ 40 від 6 жовтня 2022

№ 39 від 29 вересня 2022

№ 38 від 22 вересня 2022

№ 37 від 15 вересня 2022

Всі pdf

Вверх