Кременчужан та мешканців області запрошують на військові тренінги для цивільних

«Центр готовності цивільних» запрошує на військові тренінги для цивільних, що пройдуть у Полтаві. Уже відомий розклад із 12 по 15 січня.
Перше заняття стартуватиме із нової теми, повідомили в пресанонсі. Загалом заплановано 6 подій, на які обов'язково необхідно зареєструватися.
Вхід - благодійний внесок до БО «БФ Сергія Притули». Усі донати з тренінгів будуть перераховані на купівлю безполітника Shark для ЗСУ.
«Психологічні особливості поведінки під час уникнення полону та виживання у полоні»
https://forms.gle/RfSkqL8LWnJG2CGS8
12 січня, 17.00
«Алгоритм дій під час ядерного удару»
https://forms.gle/vx7gWSg3qeCLr7S88
13 січня, 16.00
«Стрілецька справа 2.0. Тактика ведення бою»
https://forms.gle/f1KBKN8ueVB9JkaQ8
14 січня, 10.00
«Тактична медицина. Надання домедичної допомоги»
https://forms.gle/uTuGYkDJTq6t2hLM7
14 січня, 13.00
«Стрілецька справа. Базові основи поводження зі зброєю»
https://forms.gle/TXQ6ai2ZuDJRNgD4A
15 січня, 10.00
«Виживання в умовах довготривалого блекауту»
https://forms.gle/wpXdKpYMAGNoLDME6
15 січня, 11.00
Після заповнення анкети потенційними учасниками волонтери «Центру готовності цивільних» перетелефонують з деталями про місце проведення.
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№ 52 від 29 грудня 2022Читати номер