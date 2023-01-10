Кременчужан та мешканців області запрошують на військові тренінги для цивільних

Сьогодні, 21:26 Переглядів: 138

«Центр готовності цивільних» запрошує на військові тренінги для цивільних, що пройдуть у Полтаві. Уже відомий розклад із 12 по 15 січня.

Перше заняття стартуватиме із нової теми, повідомили в пресанонсі. Загалом заплановано 6 подій, на які обов'язково необхідно зареєструватися.

Вхід - благодійний внесок до БО «БФ Сергія Притули». Усі донати з тренінгів будуть перераховані на купівлю безполітника Shark для ЗСУ.

«Психологічні особливості поведінки під час уникнення полону та виживання у полоні»

https://forms.gle/RfSkqL8LWnJG2CGS8

12 січня, 17.00

«Алгоритм дій під час ядерного удару»

https://forms.gle/vx7gWSg3qeCLr7S88

13 січня, 16.00

«Стрілецька справа 2.0. Тактика ведення бою»

https://forms.gle/f1KBKN8ueVB9JkaQ8

14 січня, 10.00

«Тактична медицина. Надання домедичної допомоги»

https://forms.gle/uTuGYkDJTq6t2hLM7

14 січня, 13.00

«Стрілецька справа. Базові основи поводження зі зброєю»

https://forms.gle/TXQ6ai2ZuDJRNgD4A

15 січня, 10.00

«Виживання в умовах довготривалого блекауту»

https://forms.gle/wpXdKpYMAGNoLDME6

15 січня, 11.00

Після заповнення анкети потенційними учасниками волонтери «Центру готовності цивільних» перетелефонують з деталями про місце проведення.

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