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Без гравців збірної: хокеїсти «Кременчука» вийшли з відпустки

Сьогодні, 20:34 Переглядів: 128

 

Команда готується до відновлення чемпіонату

Сьогодні, 10 січня, хокеїсти «Кременчука» вийшли з відпустки, яка тривала близько двох тижнів. У розташуванні присутні усі хокеїсти, окрім трьох гравців студентської збірної України: Гліб Крівошапкін, Денис Матусевич та Гліб Варава. Про це повідомляє пресслужба хокейного клубу «Кременчук». 

Троє хокеїстів «Кременчука» виступають за студентську збірну України

Хокеїсти провели тренування та зіграли двосторонню гру: чорні проти білих. Команда розпочала підготовку до відновлення чемпіонату після новорічних свят. Наразі команда проводить тренування раз на день, як на льоду, так і в залі.

Нагадаємо, що першу гру у цьому році ХК «Кременчук» зіграє вдома наприкінці січня з командою «Харківські Берсерки».

Головний тренер ХК «Кременчук» Олександр Савицький розповів про підготовку команди та кадрові зміни:

- Команда вийшла у повному складі, немає лише гравців студентської збірної. Ніхто не казав, що прихворів, тому вийшли повним складом.

- Тренерський штаб переглядає новачків?

- Так. Не знаю, чи будуть, зараз на етапі перемовин.

- Чи долучають до тренувань вихованців місцевої школи?

- Так, долучаємо. Є хлопці, які приїжджали на канікули з Європи. Є хлопці, які тренуються зі старшою групою. Дуже непогані, і в перспективі сподіваємося, що вони підсилять нашу команду.

- У якому режимі наразі проходять тренування?

- Заплановані льодові тренування один раз в день, й після льоду - зала атлетизму. Будемо працювати в такому режимі.

- Олександре, чи слідкуєте за виступами студентської збірної?

- Так, звичайно. Сьогодні хлопці виграли — молодці. І гарний рахунок, і наші кременчужани відзначилися... Тому слідкуємо. Грою задоволений.

- Яка гра сподобалася найбільше?

- Мабуть, матч за 3 місце чемпіонату світу Швеція — Америка. :) Жартую. Звичайно та, що переможна.

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Автор: Альона Душенко
Теги: хокей ХК Кременчук
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