Не чіпай – 101 набирай: вийшов мультфільм «Пес Патрон»

Сьогодні, 20:01 Переглядів: 164

У мультику пес Патрон щоразу нагадує глядачам, як правильно поводитися із вибухонебезпечними предметами

Файна новина для малечі і не тільки: з'явився мультик про улюбленця українських діток пса Патрона.

Головний герой — звісно, чотирилапий ДСНСник, помічник чернігівських саперів та улюбленець малечі пес Патрон. Кращий друг Патрона — кіт Том, якому песик розповідає історії про свої пригоди. Головний злодій — підступний Бубух, який так і хоче щось підірвати, проте завдяки Патрону та його друзям у пройдисвіта нічого не виходить.

У першій серії пес Патрон розповідає про зруйнований міст та небезпечну знахідку у річці, а допомагає йому подолати лиходія пан Короп.

У мультику пес Патрон щоразу нагадує глядачам, як правильно поводитися із вибухонебезпечними предметами.

Ось так виглядають справжні пес Патрон та його побратим кіт Том.