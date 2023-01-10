Не чіпай – 101 набирай: вийшов мультфільм «Пес Патрон»

У мультику пес Патрон щоразу нагадує глядачам, як правильно поводитися із вибухонебезпечними предметами
Файна новина для малечі і не тільки: з'явився мультик про улюбленця українських діток пса Патрона.
Головний герой — звісно, чотирилапий ДСНСник, помічник чернігівських саперів та улюбленець малечі пес Патрон. Кращий друг Патрона — кіт Том, якому песик розповідає історії про свої пригоди. Головний злодій — підступний Бубух, який так і хоче щось підірвати, проте завдяки Патрону та його друзям у пройдисвіта нічого не виходить.
У першій серії пес Патрон розповідає про зруйнований міст та небезпечну знахідку у річці, а допомагає йому подолати лиходія пан Короп.
У мультику пес Патрон щоразу нагадує глядачам, як правильно поводитися із вибухонебезпечними предметами.
Ось так виглядають справжні пес Патрон та його побратим кіт Том.
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№ 52 від 29 грудня 2022Читати номер