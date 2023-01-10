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Куди звертатися для реєстрації малюка, якщо українська жінка народжує за кордоном

Сьогодні, 19:33 Переглядів: 47

 

Пояснюємо, хто проводить державну реєстрацію новонароджених, які потрібні документи та у який строк потрібно подати заяву

За кордоном державну реєстрацію народження дитини проводять дипломатичні представництва та консульські установи України. Про це повідомили у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Як відбувається реєстрація

  1. Письмова або усна заява батьків чи одного з них надається до дипломатичного представництва або консульської установи України за місцем народження дитини або за місцем проживання батьків.
  2. У разі неспроможності батьків реєстрація дитини може проводитися її родичами.
  3. Після заяви батьків дитини або інших осіб консул проводить реєстрацію народження дитини з одночасним визначенням її походження та присвоєнням прізвища, імені та по батькові.

Які документи слід пред’явити консулу для реєстрації

  1. Документ медичного закладу про народження дитини або довідку від лікаря, який надавав допомогу при пологах.
  2. Паспорт або інші документи, що посвідчують особи батьків (одного з батьків).
  3. Документ, який є підставою для внесення відомостей про батька (свідоцтво про шлюб, заява матері, заява батька про визнання батьківства тощо).

Протягом якого строку слід подати заяву про реєстрацію

Заяву про реєстрацію народження дитини батьки зобов’язані подати не пізніше 1 місяця з дня народження дитини.

- Реєстрація народження, а також видача свідоцтва про реєстрацію цього акта цивільного стану проводиться без стягнення консульського збору, - наголосили у Мінреінтеграції.

Раніше ми писали, чому важливо вакцинувати дитину проти менінгококів якомога раніше.

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Автор: Володимир Дмитренко Джерело фото: istockphoto.com
Теги: державна реєстрація новонароджені діти документи реєстрація довідник Мінреінтеграції
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