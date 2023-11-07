Микола Корецький
Мене запитують, чому я «топлю» за УПЦ? Тому що, УПЦ історично є церквою Київської Русі, нащадками якої ми є. Так сталося, це історія.
журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор Крук
Захищаємо права людини чи Україну: про війну, мобілізацію, безкарність ухилянтів та безправність силовиків
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Богдан Лазоренко
Небезпечна благодійність, або що не так з укриттям у другій гімназії?
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Богдан Лазоренко
Новий НПЗ для Кременчука чи кінець екології? Розбираємо в деталях
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук

В Горішніх Плавнях подбали про безпеку школярів

Сьогодні, 16:27 Переглядів: 147 Новини компаній

 

Комунальники встановили та підключили односекційний світлофор на небезпечній ділянці шляху

Фахівці комунального підприємства «Міськсвітло» встановили та підключили нові односекційні миготливі світлофори жовтого кольору. Світлові сигнали цілодобово привертатимуть увагу водіїв перед нерегульованим пішохідним переходом на вул. Конституції в районі шкіл № 4 та № 5.

Як повідомив виданню «Хроніки тижня» перший заступник міського голови Олександр Чуприна, кілька років тому дорожнє полотно вулиці Конституції було відремонтоване, що в свою чергу створило певні умови для швидкої їзди:

«Не всі водії дотримуються швидкісного режиму, особливо це стосується доріг, що розташовані біля освітніх закладів, — зауважив Олександр Чуприна. — Як правило, зранку діти не завжди бувають уважними при переході дороги, коли йдуть до школи. Тому ми вирішили приділити увагу цій вулиці, де розташовані школи № 4 й № 5».

Роботи передбачали собою нанесення дорожньої розмітки, встановлення попереджувальних знаків та двох світлофорів, які будуть працювати весь час в режимі жовтого миготливого сигналу, привертаючи увагу водії. На опорах світлофорів також встановлено додаткові світильники, які в темний час доби будуть освітлювати пішохідний перехід. Вартість робіт склала 150 тис. грн, які було виділено з міського бюджету. Олександр Анатолійович зазначив, що заходи виконувалися коштом комунальних підприємств у рамках фінансування на поточне утримання міських доріг, а не видатків на капітальні роботи.

— Два односекційні миготливі світлофори жовтого кольору з оцинкованими опорами, LED-світильниками та дорожньою розміткою — це неповний перелік нововведень, запланованих міською адміністрацією, — зазначив Олександр Чуприна. — Наразі фахівці розробляють проєктну документацію для того, щоб облаштувати підвищення на цих пішохідних переходах. Тож окрім функції пішохідного переходу ці дорожні об’єкти виконуватимуть функцію обмежувача швидкості руху транспортних засобів. Облаштування пішохідних переходів з підвищенням примушуватиме водіїв дотримуватися безпечної швидкості руху.
0
Автор: Руслана Горгола
Теги: Горішні Плавні
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 44 від 2 листопада 2023)

Кременчуцький ТелеграфЪ

Читати номер

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 43 від 26 жовтня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 42 від 19 жовтня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 41 від 12 жовтня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх