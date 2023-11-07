В Горішніх Плавнях подбали про безпеку школярів

Фахівці комунального підприємства «Міськсвітло» встановили та підключили нові односекційні миготливі світлофори жовтого кольору. Світлові сигнали цілодобово привертатимуть увагу водіїв перед нерегульованим пішохідним переходом на вул. Конституції в районі шкіл № 4 та № 5.
Як повідомив виданню «Хроніки тижня» перший заступник міського голови Олександр Чуприна, кілька років тому дорожнє полотно вулиці Конституції було відремонтоване, що в свою чергу створило певні умови для швидкої їзди:
Роботи передбачали собою нанесення дорожньої розмітки, встановлення попереджувальних знаків та двох світлофорів, які будуть працювати весь час в режимі жовтого миготливого сигналу, привертаючи увагу водії. На опорах світлофорів також встановлено додаткові світильники, які в темний час доби будуть освітлювати пішохідний перехід. Вартість робіт склала 150 тис. грн, які було виділено з міського бюджету. Олександр Анатолійович зазначив, що заходи виконувалися коштом комунальних підприємств у рамках фінансування на поточне утримання міських доріг, а не видатків на капітальні роботи.
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