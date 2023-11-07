В Горішніх Плавнях подбали про безпеку школярів

Сьогодні, 16:27 Переглядів: 147 Новини компаній

Фахівці комунального підприємства «Міськсвітло» встановили та підключили нові односекційні миготливі світлофори жовтого кольору. Світлові сигнали цілодобово привертатимуть увагу водіїв перед нерегульованим пішохідним переходом на вул. Конституції в районі шкіл № 4 та № 5.

Як повідомив виданню «Хроніки тижня» перший заступник міського голови Олександр Чуприна, кілька років тому дорожнє полотно вулиці Конституції було відремонтоване, що в свою чергу створило певні умови для швидкої їзди:

«Не всі водії дотримуються швидкісного режиму, особливо це стосується доріг, що розташовані біля освітніх закладів, — зауважив Олександр Чуприна. — Як правило, зранку діти не завжди бувають уважними при переході дороги, коли йдуть до школи. Тому ми вирішили приділити увагу цій вулиці, де розташовані школи № 4 й № 5».

Роботи передбачали собою нанесення дорожньої розмітки, встановлення попереджувальних знаків та двох світлофорів, які будуть працювати весь час в режимі жовтого миготливого сигналу, привертаючи увагу водії. На опорах світлофорів також встановлено додаткові світильники, які в темний час доби будуть освітлювати пішохідний перехід. Вартість робіт склала 150 тис. грн, які було виділено з міського бюджету. Олександр Анатолійович зазначив, що заходи виконувалися коштом комунальних підприємств у рамках фінансування на поточне утримання міських доріг, а не видатків на капітальні роботи.

— Два односекційні миготливі світлофори жовтого кольору з оцинкованими опорами, LED-світильниками та дорожньою розміткою — це неповний перелік нововведень, запланованих міською адміністрацією, — зазначив Олександр Чуприна. — Наразі фахівці розробляють проєктну документацію для того, щоб облаштувати підвищення на цих пішохідних переходах. Тож окрім функції пішохідного переходу ці дорожні об’єкти виконуватимуть функцію обмежувача швидкості руху транспортних засобів. Облаштування пішохідних переходів з підвищенням примушуватиме водіїв дотримуватися безпечної швидкості руху.