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Кременчук, Для дому і сім'ї, Рецепти

Крабова закуска на ананасових кільцях – смачний рецепт від газети «Для дому і сім'ї»

Сьогодні, 07:05 Переглядів: 225

 

У цій крабовій закусці ідеально поєднуються всі інгредієнти. Завдяки незвичайній подачі і яскравим кольорам страва відразу привертає увагу. Приготування дуже просте

Складові:

  • Ананаси (консервовані) — 6-8 кілець
  • Крабові палички — 200 г
  • Твердий сир — 100 г
  • Яйця — 3 шт.
  • Майонез — 1  ст. л.
  • Салат айсберг — 20 г

Приготування:

  1. Кільця ананасів попередньо вийміть з сиропу і добре просушіть від соку.
  2. Яйця відваріть та наріжте невеликими кубиками. Також наріжте крабові палички, сир.
  3. Заправте все майонезом і перемішайте. Майонезу не повинно бути занадто багато, щоб салат не поплив.
  4. Листя салату вимийте і гарненько обсушіть. На кожне колечко ананаса зверху викладіть по листочку салату. Поверх салатного листа гіркою викладіть крабову начинку.
  5. Закуска готова. Можна відразу ж подавати до столу. Смачного!
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Автор: Мирослава Українська
Теги: Для Дому і Сім'ї рецепт Смачно крабові палички їжа салати
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