Крабова закуска на ананасових кільцях – смачний рецепт від газети «Для дому і сім'ї»
Сьогодні, 07:05
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У цій крабовій закусці ідеально поєднуються всі інгредієнти. Завдяки незвичайній подачі і яскравим кольорам страва відразу привертає увагу. Приготування дуже просте
Складові:
- Ананаси (консервовані) — 6-8 кілець
- Крабові палички — 200 г
- Твердий сир — 100 г
- Яйця — 3 шт.
- Майонез — 1 ст. л.
- Салат айсберг — 20 г
Приготування:
- Кільця ананасів попередньо вийміть з сиропу і добре просушіть від соку.
- Яйця відваріть та наріжте невеликими кубиками. Також наріжте крабові палички, сир.
- Заправте все майонезом і перемішайте. Майонезу не повинно бути занадто багато, щоб салат не поплив.
- Листя салату вимийте і гарненько обсушіть. На кожне колечко ананаса зверху викладіть по листочку салату. Поверх салатного листа гіркою викладіть крабову начинку.
- Закуска готова. Можна відразу ж подавати до столу. Смачного!
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