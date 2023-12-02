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Надзвичайні новини, Полтавщина

Поліція Полтави усю ніч шукала безвісти зниклого підлітка

Сьогодні, 16:20 Переглядів: 2

 

Вранці юнак сам повернувся додому

2 грудня поліція Полтави усю ніч шукала безвісти зниклого підлітка.

За інформацією Полтавського районного управління поліції, близько 1.00 до правоохоронців надійшло повідомлення від місцевої жительки про зникнення її 14-річного сина.

Отримавши повідомлення про зникнення дитини, на її пошуки направили слідчо-оперативну групу, інспекторів ювенальної превенції та орієнтували мобільні екіпажі поліції. Пошуки тривали майже всю ніч.

А близько 6.00 юнак самостійно повернувся додому. Наразі його життю та здоров’ю нічого не загрожує.

Обставини та причини події з’ясовують ювенальні поліціянти.

Раніше ми писали, що 12-річна дівчина пішла з дому у Кременчуці і опинилася у Горішніх Плавнях.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: Полтава підліток пошуки
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