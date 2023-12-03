Буде цвісти пишно: лайфхак, як виростити красиву герань – поради від газети «Для дому і сім'ї»

Кожна жінка хоче оточувати себе квітами — не лише в букетах, але і в горщиках, і на клумбі. Герань вважається однією з найкрасивіших рослин і не найважчою у вирощуванні
Цей метод підійде вам, якщо вже є рослина, з якої можна відрізати живці. Даний спосіб зручний, коли ви не знаєте, як швидко виростити герань у домашніх умовах. Інструкція наступна:
Примітно, що вкривати плівкою такі посадки не варто — досить просто підтримувати температуру 20-22 градуси і регулярно зволожувати ґрунт, уникаючи переливу і потрапляння води на стебла і листя. Коли живці зміцніють, їх можна пересадити в окремі горщики.
Якщо у вас немає квітки, з якої можна відрізати живці, купіть насіння в будь-якому садівничому магазині. Герань, до речі, належить до посадкового матеріалу з відмінною схожістю, тому навіть новачок зможе виростити пишну квітку.
Для посадки герані беріть субстрат, у якому річковий пісок, торф і дерен будуть у пропорції 1:1:2. Розпушіть його, рясно полийте і розсипте насіння по поверхні ґрунту. Зверху засипте шаром того ж ґрунту у 2-3 см. Закрийте посадки плівкою або кришкою і зберігайте при температурі 20-22 градуси. Поливайте насіння з пульверизатора і періодично знімайте плівку, щоб саджанці провітрювалися.
Через 1,5-2 місяці ви побачите, що на стеблах з’явилися листочки — це знак, що герань можна пікірувати* і пересаджувати в окремі стаканчики. Коли на стеблі буде удвічі більше листя, їх можна прищепити, щоб забезпечити більш пишне цвітіння в майбутньому.
*Пікірування у рослинництві — відщипування у молодих рослин-сіянців кінчика головного кореня, що припиняє його ріст у довжину і спричиняє посилений ріст бічних коренів у родючому шарі ґрунту.
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