Буде цвісти пишно: лайфхак, як виростити красиву герань – поради від газети «Для дому і сім'ї»

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 0

Кожна жінка хоче оточувати себе квітами — не лише в букетах, але і в горщиках, і на клумбі. Герань вважається однією з найкрасивіших рослин і не найважчою у вирощуванні

Як виростити герань із живців

Цей метод підійде вам, якщо вже є рослина, з якої можна відрізати живці. Даний спосіб зручний, коли ви не знаєте, як швидко виростити герань у домашніх умовах. Інструкція наступна:

дочекайтеся весни і відріжте живці довжиною 5-7 см;

переконайтеся, що на кожному з них є по 2-3 листочки;

посипте місця зрізів деревним вугіллям, подрібненим на крихту;

залиште живці на 24 години на відкритому повітрі;

після цього висадіть їх у пухкий ґрунт або річковий пісок.

Примітно, що вкривати плівкою такі посадки не варто — досить просто підтримувати температуру 20-22 градуси і регулярно зволожувати ґрунт, уникаючи переливу і потрапляння води на стебла і листя. Коли живці зміцніють, їх можна пересадити в окремі горщики.

Як виростити герань із насіння в домашніх умовах

Якщо у вас немає квітки, з якої можна відрізати живці, купіть насіння в будь-якому садівничому магазині. Герань, до речі, належить до посадкового матеріалу з відмінною схожістю, тому навіть новачок зможе виростити пишну квітку.

Для посадки герані беріть субстрат, у якому річковий пісок, торф і дерен будуть у пропорції 1:1:2. Розпушіть його, рясно полийте і розсипте насіння по поверхні ґрунту. Зверху засипте шаром того ж ґрунту у 2-3 см. Закрийте посадки плівкою або кришкою і зберігайте при температурі 20-22 градуси. Поливайте насіння з пульверизатора і періодично знімайте плівку, щоб саджанці провітрювалися.

Через 1,5-2 місяці ви побачите, що на стеблах з’явилися листочки — це знак, що герань можна пікірувати* і пересаджувати в окремі стаканчики. Коли на стеблі буде удвічі більше листя, їх можна прищепити, щоб забезпечити більш пишне цвітіння в майбутньому.

*Пікірування у рослинництві — відщипування у молодих рослин-сіянців кінчика головного кореня, що припиняє його ріст у довжину і спричиняє посилений ріст бічних коренів у родючому шарі ґрунту.