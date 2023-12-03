Кашель — не хвороба, а симптом: чому ви довго бухикаєте, розповіла фтизіатриня Марина Корчинська

Сьогодні, 12:27 Переглядів: 1 287

Тривалий кашель може турбувати та навіть лякати людей. Звісно, в цьому мало приємного. Але чи завжди кашель свідчить про якусь хворобу? Фтизіатриня Марина Корчинська розповіла, що таке кашель, чому він не минає та коли звертатися до лікаря

Причини кашлю

Кашель — це не хвороба, а симптом. Він допомагає організму позбутися того, що нам заважає. Наприклад, люди відкашлюють слиз, пил, чужорідні предмети тощо.

Довготривалий кашель найчастіше пов’язується з перенесенням вірусної інфекції. Він може докучати протягом аж восьми тижнів, але зазвичай минає самостійно без лікування.

– Яскравий приклад кашлю після вірусної інфекції — це коронавірус. Близько 5% людей після нього можуть кашляти орієнтовно рік і більше, — зазначає Корчинська.

Окрім того, досить поширеним є синдром постназального затікання (рефлюкс-езофагіт). У такому випадку частина вмісту шлунку потрапляє в стравохід, ротоглотку або дихальні шляхи й спричиняє кашель.

У дітей може спостерігатися психогенний кашель, причиною якого є психіка. Він буває гучним, але раптово зникає, коли дитина спить чи відволікається на щось. Для лікування такого типу кашлю варто звернутися до психотерапевта.

Коли йти до лікаря

Якщо кашель триває понад вісім тижнів і немає жодного поліпшення, то варто звернутись до лікаря.

Крім цього, варто звертати увагу на характер кашлю. Деякі прояви можуть бути симптомами небезпечних захворювань:

кашель стає інтенсивнішим;

у мокротинні з’явився гній чи кров;

кількість мокротиння збільшилась;

є відчуття стиснення в грудях.

Також не варто ігнорувати інші симптоми, які супроводжують кашель:

лихоманка;

утруднене дихання;

свистяче дихання;

втрата ваги;

сильна втома;

пітливість вночі тощо.

Не варто призначати собі самостійно ліки чи діагностику. Перш ніж витрачати кошти та проходити комп’ютерну томографію, проконсультуйтеся з фахівцем.

Кашель як симптом туберкульозу

Тривалий кашель справді може бути симптомом туберкульозу гортані, трахеї чи бронхів. При цьому він просто нестерпний та стійкий до будь-яких препаратів проти кашлю.

Зазвичай у такому випадку пацієнти швидко помічають його та звертаються до лікаря. А ось інші легеневі форми туберкульозу можуть протікати взагалі без кашлю. Тому це нетиповий симптом цього захворювання.