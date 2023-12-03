Довготривалий кашель найчастіше пов’язується з перенесенням вірусної інфекції або синдромом постназального затікання
Тривалий кашель може турбувати та навіть лякати людей. Звісно, в цьому мало приємного. Але чи завжди кашель свідчить про якусь хворобу? Фтизіатриня Марина Корчинська розповіла, що таке кашель, чому він не минає та коли звертатися до лікаря
Кашель — це не хвороба, а симптом. Він допомагає організму позбутися того, що нам заважає. Наприклад, люди відкашлюють слиз, пил, чужорідні предмети тощо.
Довготривалий кашель найчастіше пов’язується з перенесенням вірусної інфекції. Він може докучати протягом аж восьми тижнів, але зазвичай минає самостійно без лікування.
Окрім того, досить поширеним є синдром постназального затікання (рефлюкс-езофагіт). У такому випадку частина вмісту шлунку потрапляє в стравохід, ротоглотку або дихальні шляхи й спричиняє кашель.
У дітей може спостерігатися психогенний кашель, причиною якого є психіка. Він буває гучним, але раптово зникає, коли дитина спить чи відволікається на щось. Для лікування такого типу кашлю варто звернутися до психотерапевта.
Якщо кашель триває понад вісім тижнів і немає жодного поліпшення, то варто звернутись до лікаря.
Крім цього, варто звертати увагу на характер кашлю. Деякі прояви можуть бути симптомами небезпечних захворювань:
Також не варто ігнорувати інші симптоми, які супроводжують кашель:
Не варто призначати собі самостійно ліки чи діагностику. Перш ніж витрачати кошти та проходити комп’ютерну томографію, проконсультуйтеся з фахівцем.
Тривалий кашель справді може бути симптомом туберкульозу гортані, трахеї чи бронхів. При цьому він просто нестерпний та стійкий до будь-яких препаратів проти кашлю.
Зазвичай у такому випадку пацієнти швидко помічають його та звертаються до лікаря. А ось інші легеневі форми туберкульозу можуть протікати взагалі без кашлю. Тому це нетиповий симптом цього захворювання.
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