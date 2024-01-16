Микола Корецький
Звіт депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина», Миколи Корецького
Віктор Крук
Ірина Фаріон на хвилі хайпу, в Україну внесли розбрат під час війни, а є ті, хто цьому радіє
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Богдан Лазоренко
Небезпечна благодійність, або що не так з укриттям у другій гімназії?
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Полтавщина

Віталій став ще й Ейвіндом: 340 мешканців Полтавщини торік змінили ім'я

Сьогодні, 13:02 Переглядів: 318

 

Зробити це можна з 14-річного віку

Торік 340 мешканців Полтавщини скористалися можливістю змінити ім’я*, свідчить статистика роботи органів державної реєстрації актів цивільного стану Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції.

Серед великої кількості нових документів можна зустріти різноманітні імена, наприклад: «Марія» тепер з подвійним «Хельга-Марія», «Олена» вирішила стати «Еленою». Ще один мешканець Полтавщини поруч з першим «Віталій» забажав і друге — «Ейвінд».

Щоб змінити ім'я, вказане у свідоцтві про народження, необхідно дочекатися 16-річчя, а вже після — звернутися за послугою до органу юстиції.

Змінити особисті дані можуть і ті, хто досяг 14-річного віку, проте виключно з дозволу обох батьків чи піклувальників. У разі відсутності одного з батьків, закон у визначених випадках передбачає можливість іншого одноосібно надати таку згоду.

Нагадаємо, що у 2023 році жителі Полтавщини давали багато незвичайних імен дітям. Серед них, наприклад: Луміна, Маліка, Октавія, Теона, Леон, Алішер, Амір-Миколай, Демір, Ілай, Крістіан, Матвєй-Метью, Рауль, Сулейман.

*Під поняттям «ім’я» громадянина України слід розуміти прізвище, власне ім’я та по батькові.

 

0
Автор: Руслана Горгола Джерело фото: zlatopil.com
Теги: імена
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 52 від 28 грудня 2023)

Кременчуцький ТелеграфЪ

Читати номер

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 51 від 21 грудня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 50 від 14 грудня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 49 від 7 грудня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх