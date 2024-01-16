Віталій став ще й Ейвіндом: 340 мешканців Полтавщини торік змінили ім'я

Сьогодні, 13:02 Переглядів: 318

Зробити це можна з 14-річного віку

Торік 340 мешканців Полтавщини скористалися можливістю змінити ім’я*, свідчить статистика роботи органів державної реєстрації актів цивільного стану Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції.



Серед великої кількості нових документів можна зустріти різноманітні імена, наприклад: «Марія» тепер з подвійним «Хельга-Марія», «Олена» вирішила стати «Еленою». Ще один мешканець Полтавщини поруч з першим «Віталій» забажав і друге — «Ейвінд».

Щоб змінити ім'я, вказане у свідоцтві про народження, необхідно дочекатися 16-річчя, а вже після — звернутися за послугою до органу юстиції.

Змінити особисті дані можуть і ті, хто досяг 14-річного віку, проте виключно з дозволу обох батьків чи піклувальників. У разі відсутності одного з батьків, закон у визначених випадках передбачає можливість іншого одноосібно надати таку згоду.

Нагадаємо, що у 2023 році жителі Полтавщини давали багато незвичайних імен дітям. Серед них, наприклад: Луміна, Маліка, Октавія, Теона, Леон, Алішер, Амір-Миколай, Демір, Ілай, Крістіан, Матвєй-Метью, Рауль, Сулейман.

*Під поняттям «ім’я» громадянина України слід розуміти прізвище, власне ім’я та по батькові.