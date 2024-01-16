Через мокрий сніг на трасах Полтавщини та у Кременчуці відранку стались кілька ДТП

Сьогодні, 16 січня на Полтавщині знову погіршилися погодні умови — область засипає мокрим снігом, який переходить у дощ.
Через це збільшилася кількість дорожньо-транспортних пригод. Про це повідомляють у соцмережах.
Так, за інформацією телеграм-каналу «Полтава Сирена», у Полтаві, сьогодні зранку сталося близько 10 різних ДТП.
За інформацією телеграм-каналу «Х.Кременчук», у місті та районі зранку теж все сталося кілька ДТП.
За інформацією керівника Полтавської обласної військової адміністрації Філіпа Проніна, техніка продовжує працювати на автошляхах, зокрема й місцевих, щоб по них можна було проїхати. Протягом доби на дорогах діяли 62 піскорозкидачі з відвалами, навантажувачі, трактори й 97 фахівців. Використали 684 тонни протиожеледної суміші.
Нині у роботі 34 одиниці техніки та залучені 46 працівників.
У разі ускладнень руху керівник ОВА закликає звертатися до диспетчерських служб:
Нагадаємо, що сьогодні вранці, у Кременчуці через ДТП утворився великий затор в районі Крюкова, центру та на Крюківському мосту.
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