Через мокрий сніг на трасах Полтавщини та у Кременчуці відранку стались кілька ДТП

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 1 069

Автівки злітають з доріг на узбіччя

Сьогодні, 16 січня на Полтавщині знову погіршилися погодні умови — область засипає мокрим снігом, який переходить у дощ.

Через це збільшилася кількість дорожньо-транспортних пригод. Про це повідомляють у соцмережах.

Так, за інформацією телеграм-каналу «Полтава Сирена», у Полтаві, сьогодні зранку сталося близько 10 різних ДТП.

За інформацією телеграм-каналу «Х.Кременчук», у місті та районі зранку теж все сталося кілька ДТП.

Близько 8.00 на вулиці Богдана Хмельницького у Кременчуці легковик з'їхав на узбіччя та в'їхав у стовп;

близько 9.00 на трасі Кременчук-Полтава, в районі села Судіївка зіткнулися два автомобілі. На місці працює поліція.

на трасі Кременчук-Полтава, в районі села Судіївка зіткнулися два автомобілі. На місці працює поліція. близько 9.30 на трасі Кременчук-Полтава, між селами Потоки та Рокитне, автівка злетіла в кювет, через що утворився затор;



