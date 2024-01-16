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Надзвичайні новини, Полтавщина

Через мокрий сніг на трасах Полтавщини та у Кременчуці відранку стались кілька ДТП

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 1 069

  

Автівки злітають з доріг на узбіччя

Сьогодні, 16 січня на Полтавщині знову погіршилися погодні умови — область засипає мокрим снігом, який переходить у дощ.

Через це збільшилася кількість дорожньо-транспортних пригод. Про це повідомляють у соцмережах.

Так, за інформацією телеграм-каналу «Полтава Сирена», у Полтаві, сьогодні зранку сталося близько 10 різних ДТП.

 

За інформацією телеграм-каналу «Х.Кременчук», у місті та районі зранку теж все сталося кілька ДТП.

  • Близько 8.00 на вулиці Богдана Хмельницького у Кременчуці легковик з'їхав на узбіччя та в'їхав у стовп;

  

  • близько 9.00 на трасі Кременчук-Полтава, в районі села Судіївка зіткнулися два автомобілі. На місці працює поліція.
  • близько 9.30 на трасі Кременчук-Полтава, між селами Потоки та Рокитне, автівка злетіла в кювет, через що утворився затор;


  • близько 10.00 на Першому Занасипі легковик злетів з дороги та вʼїхав у стовп.

 

За інформацією керівника Полтавської обласної військової адміністрації Філіпа Проніна, техніка продовжує працювати на автошляхах, зокрема й місцевих, щоб по них можна було проїхати. Протягом доби на дорогах діяли 62 піскорозкидачі з відвалами, навантажувачі, трактори й 97 фахівців. Використали 684 тонни протиожеледної суміші.

Нині у роботі 34 одиниці техніки та залучені 46 працівників.

 

У разі ускладнень руху керівник ОВА закликає звертатися до диспетчерських служб:

  • 0674006080 (державні дороги)
  • 0500150233 (місцеві).

Нагадаємо, що сьогодні вранці, у Кременчуці через ДТП утворився великий затор в районі Крюкова, центру та на Крюківському мосту.


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Автор: Дарія Згура
Теги: ДТП сніг
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