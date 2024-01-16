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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині зіткнулися легковик та вантажівка: постраждала водійка легковика

Сьогодні, 10:56 Переглядів: 410

 

Травмовану госпіталізували

Вчора, 15 січня, близько 18.30, на 48-му кілометрі автодороги М-22 «Полтава-Олександрія», поблизу села Дрижина Гребля Полтавського району сталася дорожньо-транспортна пригода.

За попередньою версією слідства, автомобіль Ravon R2, яким керувала 27-річна полтавка, зіткнувся з напівпричепом вантажного DAF XF 105.460, яким керував 37-річний полтавець. Після зіткнення легковик «відкинуло» у відбійник.

 

Внаслідок ДТП водійка легковика отримала травми, її госпіталізували.

За цим фактом поліція розпочала кримінальне провадження за ч.1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

У разі ускладнень руху облвійськадміністрація радить водіям звертатися до диспетчерських служб:

  • 0674006080 (державні дороги);
  • 0500150233 (місцеві).

Нагадаємо, сьогодні, 16 січня на Полтавщині знову погіршилися погодні умови — область засипає мокрим снігом, який переходить у дощ.

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Автор: Дарія Згура
Теги: ДТП Полтавщина
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