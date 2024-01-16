У Кременчуці через ДТП виник великий затор в районі Крюківського мосту — соцмережі

Сьогодні, 16 січня, близько 8.30, у Кременчуці, на Крюківському мосту сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомили у соцмережах.
Через ДТП в районі Крюкова, центру та Крюківського мосту виник величезний затор, повідомляє журналіст «Кременчуцького Телеграфа».
Детальніше про ДТП згодом.
Нагадаємо, що вчора у Кременчуці на проїжджій частині дороги зіткнулися два легковики Skoda та Hyundai. Травмованих внаслідок зіткнення не було.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.