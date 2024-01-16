У Кременчуці через ДТП виник великий затор в районі Крюківського мосту — соцмережі

Сьогодні, 08:59 Переглядів: 262

Сьогодні, 16 січня, близько 8.30, у Кременчуці, на Крюківському мосту сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомили у соцмережах.

Через ДТП в районі Крюкова, центру та Крюківського мосту виник величезний затор, повідомляє журналіст «Кременчуцького Телеграфа».