Вночі на Кременчуччині згоріла скирта сіна

Сьогодні, 16 січня, о 1.29, у селі Оболонь, на вулиці Івана Франка Кременчуцького району загорілося сіно. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцького райуправління Державної служби з надзвичайних ситуацій.
Пожежу загасили о 2.37.
Вогонь знищив скирту сіна. Травмованих та загиблих в наслідок пожежі немає.
Наразі причина виникнення пожежі встановлюється.Нагадаємо, що у листопаді на Кременчуччині згоріло майже 600 тонн соломи та сіна.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.