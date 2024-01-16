Вночі на Кременчуччині згоріла скирта сіна

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Травмованих та загиблих немає

Сьогодні, 16 січня, о 1.29, у селі Оболонь, на вулиці Івана Франка Кременчуцького району загорілося сіно. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцького райуправління Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Пожежу загасили о 2.37.

Вогонь знищив скирту сіна. Травмованих та загиблих в наслідок пожежі немає.

Наразі причина виникнення пожежі встановлюється.

Нагадаємо, що у листопаді

на Кременчуччині згоріло майже 600 тонн соломи та сіна

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