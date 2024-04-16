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«Хороша була людина»: у Кременчуці попрощалися з сержантом Олегом Лавріненком

Сьогодні, 14:14 Переглядів: 452

 

У 48-річного воїна залишились мати, син і сестра

Сьогодні, 16 квітня, у Міському палаці культури попрощалися з українським захисником Олегом Лавріненком. Народився чоловік у Кременчуці 23 липня 1975 року. Навчався у Кременчуцькій гімназії № 8. Закінчив Кременчуцьке професійно-технічне училище № 7. На захист України Олег став 21 червня 2022 року. Друзі згадують, що Олег у цивільному житті був чесною людиною. Захоплювався риболовлею, альпінізмом.

 

— Упертий був, як чорт, чесний. За це його любили, бо правду говорив. Роботи у нього були різні. Риболовлю любив. Він пішов на війну, бо зрозумів, що він потрібен там, — каже Костянтин.

Військовослужбовець із позивним Бульбаш знає Олега близько п’ятнадцяти років. На фронт чоловіки пішли з різницею у кілька місяців. Олег у цивільному житті був фахівцем будівельної справи. Не цурався роботи, констатують друзі. Навіть, працював над зведенням захисної споруди у Чорнобилі. «Бульбаш» розповідає, що завтра знову поїде на фронт, сьогодні ж прийшов провести товариша в останню путь.

 

— Сміливий хлопець. Хороша людина була. Ми років 15 тому будували для ядерних відходів у Рудому лісі споруди. Працювали з ним кілька сезонів у компанії «Королівський смак». Він мені дуже допомагав, хороша людина була. Співчував, завжди виручав. Олег в основному був на Донецькому напрямку, говорив, що вони постійно в окопах. Копають. Постійно на передовій. Говорив, виведуть на 3-4 дні покупатися, відпочити й знову на передову. Нас вивели з Авдіївки, і я не міг йому додзвонитися. Дружина передивилася новини та сказала: «Олега немає».

На війні Олег був сержантом протитанкового взводу механізованого батальйону. Загинув у районі селища Урожайне, Волноваського району, Донецької області.

 

— Загинув 5 квітня 2024 року, виконуючи бойове завдання по захисту України. Мужньо виконавши військовий обов’язок у бою за Україну, — розповідає військовослужбовець з позивним Лиман.

У 48-річного воїна залишились мати, син і сестра.
Панахиду за загиблим бійцем відслужили у Свято-Миколаївському соборі. Поховали захисника на Свіштовському кладовищі, де покояться й інші українські воїни.

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Автор: Роксолана Жукова Відео: Артем Коваленко
Теги: поховання військовий воїни світла війна
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