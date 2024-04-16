«Хороша була людина»: у Кременчуці попрощалися з сержантом Олегом Лавріненком

Сьогодні, 16 квітня, у Міському палаці культури попрощалися з українським захисником Олегом Лавріненком. Народився чоловік у Кременчуці 23 липня 1975 року. Навчався у Кременчуцькій гімназії № 8. Закінчив Кременчуцьке професійно-технічне училище № 7. На захист України Олег став 21 червня 2022 року. Друзі згадують, що Олег у цивільному житті був чесною людиною. Захоплювався риболовлею, альпінізмом.
Військовослужбовець із позивним Бульбаш знає Олега близько п’ятнадцяти років. На фронт чоловіки пішли з різницею у кілька місяців. Олег у цивільному житті був фахівцем будівельної справи. Не цурався роботи, констатують друзі. Навіть, працював над зведенням захисної споруди у Чорнобилі. «Бульбаш» розповідає, що завтра знову поїде на фронт, сьогодні ж прийшов провести товариша в останню путь.
На війні Олег був сержантом протитанкового взводу механізованого батальйону. Загинув у районі селища Урожайне, Волноваського району, Донецької області.
У 48-річного воїна залишились мати, син і сестра.
Панахиду за загиблим бійцем відслужили у Свято-Миколаївському соборі. Поховали захисника на Свіштовському кладовищі, де покояться й інші українські воїни.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.