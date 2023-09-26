На Кременчуччині 34-річний чоловік пошкодив 17 могил

Вчора, 25 вересня, у селі Садки Кременчуцького району на цвинтарі 34-річний чоловік пошкодив 17 могил, з яких викрав металеві вироби. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області.
Наразі сума нанесених правопорушником збитків встановлюється, вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру й обрання запобіжного заходу.
За даним фактом поліція розпочала кримінальне провадження за частиною 3 статті 297 (Наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого, вчинене з хуліганських мотивів) Кримінального кодексу України.
Чоловікові загрожує від 4 до 5 років обмеження волі або від 4 до 7 років позбавлення волі.
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