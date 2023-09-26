Як захиститися від можливої хвилі ГРВІ. Поради лікарів

Вчора, 20:00 Переглядів: 437

Коли минає літо, наше здоров’я потребує більше уваги. Ми вже не можемо насолоджуватися теплом і соковитими фруктами, а замість цього стикаємося з холодом, вологістю і падінням імунітету. Це сприяє поширенню різноманітних хвороб, зокрема гострих респіраторних вірусних інфекцій (ГРВІ)

ГРВІ — це гостра респіраторна вірусна інфекція, яка передається від людини до людини повітряно-крапельним шляхом. ГРВІ може спричинити різні симптоми, такі як кашель, нежить, головний біль, біль у горлі, лихоманка та слабкість. ГРВІ може бути особливо небезпечною для деяких груп населення, особливо для дітей, літніх людей та людей із хронічними захворюваннями. Тому важливо знати, як захиститися від можливої хвилі ГРВІ та запобігти її ускладненням.

Як не захворіти восени

Зробіть щеплення проти грипу. Щеплення допомагає зменшити ризик зараження та тяжкості перебігу хвороби. Щеплення рекомендується робити щороку до початку епідемічного сезону, зазвичай у вересні-жовтні. Існують різні види вакцин проти грипу, які мають покривати найактуальніші штами вірусу. Вакцинацію можна зробити у медичних закладах або на роботі за наявності такої можливості.

Щеплення допомагає зменшити ризик зараження та тяжкості перебігу хвороби. Щеплення рекомендується робити щороку до початку епідемічного сезону, зазвичай у вересні-жовтні. Існують різні види вакцин проти грипу, які мають покривати найактуальніші штами вірусу. Вакцинацію можна зробити у медичних закладах або на роботі за наявності такої можливості. Дотримуйтеся особистої гігієни. Оскільки ГРВІ передається через контакт з інфікованими людьми або предметами, важливо часто мити руки з милом або використовувати антисептичні засоби. Також слід уникати торкатися обличчя, особливо очей, носа та рота, без попереднього очищення рук. Якщо ви кашляєте або чхаєте, то закривайте рот і ніс одноразовою серветкою або ліктем, а не долонею.

Оскільки ГРВІ передається через контакт з інфікованими людьми або предметами, важливо часто мити руки з милом або використовувати антисептичні засоби. Також слід уникати торкатися обличчя, особливо очей, носа та рота, без попереднього очищення рук. Якщо ви кашляєте або чхаєте, то закривайте рот і ніс одноразовою серветкою або ліктем, а не долонею. Потім викиньте серветку у смітник і обов’язково помийте руки.

Носіть маску або пов’язку. Це допоможе захистити вас від вдихання вірусних частинок у повітрі або на поверхнях. Маска або пов’язка має щільно прилягати до обличчя і закривати ніс і рот. Маску слід змінювати кожні 2-3 години або частіше, якщо вона стала вологою або забрудненою. Пов’язку можна прати й сушити після кожного використання. Маску або пов’язку слід носити, коли ви знаходитеся у громадських місцях, де є багато людей, або якщо ви контактуєте з хворими людьми.

Це допоможе захистити вас від вдихання вірусних частинок у повітрі або на поверхнях. Маска або пов’язка має щільно прилягати до обличчя і закривати ніс і рот. Маску слід змінювати кожні 2-3 години або частіше, якщо вона стала вологою або забрудненою. Пов’язку можна прати й сушити після кожного використання. Маску або пов’язку слід носити, коли ви знаходитеся у громадських місцях, де є багато людей, або якщо ви контактуєте з хворими людьми. Зміцнюйте свій імунітет. Імунна система — це природний захисник організму від різних інфекцій. Щоб підтримувати її в тонусі, потрібно дотримуватися здорового способу життя. Це означає, що ви маєте правильно харчуватися, споживати достатньо овочів, фруктів, білків та вітамінів. Також слід уникати стресу, куріння, алкоголю та наркотиків, які погіршують роботу імунної системи. Регулярно займайтеся фізичною активністю, яка покращує кровообіг, метаболізм і настрій. Намагайтеся достатньо спати, бо саме під час сну виробляються імунні клітини.

Імунна система — це природний захисник організму від різних інфекцій. Щоб підтримувати її в тонусі, потрібно дотримуватися здорового способу життя. Це означає, що ви маєте правильно харчуватися, споживати достатньо овочів, фруктів, білків та вітамінів. Також слід уникати стресу, куріння, алкоголю та наркотиків, які погіршують роботу імунної системи. Регулярно займайтеся фізичною активністю, яка покращує кровообіг, метаболізм і настрій. Намагайтеся достатньо спати, бо саме під час сну виробляються імунні клітини. Займайтеся профілактикою. Існують спеціальні препарати, які можуть запобігти зараженню ГРВІ або зменшити його тяжкість. Це можуть бути противірусні препарати, імуномодулятори, сиропи від кашлю, комбіновані ліки проти застуди та інші. Проте ці препарати слід приймати тільки за рекомендацією лікаря і з урахуванням можливих побічних ефектів та протипоказань.

Це основні поради лікарів, як захиститися від можливої хвилі ГРВІ. Вони допоможуть вам зберегти своє здоров’я та уникнути неприємних наслідків хвороби. Пам’ятайте, що профілактика — краще за лікування! Будьте здоровими!