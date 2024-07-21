У Кременчуці під час пожежі в квартирі врятували людину — ДСНС

20 липня на провулку Квітки Цісик у багатоквартирному житловому будинку зайнялась квартира. З пожежі працівники ДСНС врятували людину. Про це повідомили у Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій на Полтавщині.
У вогні згоріло майно та вікно. У пожежі пошкодились двері, закопчено стіни та стелю. Квартиру врятували від повного знищення вогнем.
Нагадаємо, 17 липня близько 14.00 у селі Рокита Миргородського району сталася пожежа у приватному будинку, внаслідок якої загинув 87-річний господар.
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