У Кременчуці під час пожежі в квартирі врятували людину — ДСНС

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У вогні згоріло майно та вікно

20 липня на провулку Квітки Цісик у багатоквартирному житловому будинку зайнялась квартира. З пожежі працівники ДСНС врятували людину. Про це повідомили у Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій на Полтавщині.

У вогні згоріло майно та вікно. У пожежі пошкодились двері, закопчено стіни та стелю. Квартиру врятували від повного знищення вогнем.

Нагадаємо, 17 липня близько 14.00 у селі Рокита Миргородського району сталася пожежа у приватному будинку, внаслідок якої загинув 87-річний господар.