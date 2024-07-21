ДСНС: за дві доби на Полтавщині з води дістали тіла трьох людей

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19 липня з річки Ворскла у Кобеляках місцеве населення вилучило тіло однієї загиблої людини

19 і 20 липня з водойм на Полтавщині дістали тіла трьох людей. Про це повідомили у Головному управлінні Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Полтавській області 21 липня.

Відомо, що 19 липня з річки Ворскла у Кобеляках місцеве населення вилучило тіло однієї загиблої людини. Підрозділи ДСНС не залучались.

20 липня у Лубнах та в Карлівці працівники рятувально-водолазної станції та ДСНС дістали тіла 2 людей.

Нагадаємо, ввечері 19 липня у Кобеляках під час відпочинку на березі Ворскли зник чоловік. За словами знайомих чоловіка, можливо, що він пішов купатись і не повернувся.



