Укренерго скасувало графік відключень на кілька годин — ДТЕК

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З 12.00 до 15.00 21 липня відключення електроенергії не планується. Про це повідомляє енергетична компанія ДТЕК з посилання на інформацію компанії Укренерго.

У «Полтаваобленерго» розповіли, що надалі з 15.00 до 16.00 в області застосовуватимуть 1 чергу, з 16.00 до опівночі — 2 черги.

Нагадаємо, керівник Кременчуцької філії «Полтаваобленерго» Ігор Петрусь роз’яснив, чому у жителів Кременчука може відрізнятись час відключень.