Укренерго скасувало графік відключень на кілька годин — ДТЕК

З 12.00 до 15.00 21 липня відключення електроенергії не планується. Про це повідомляє енергетична компанія ДТЕК з посилання на інформацію компанії Укренерго.
У «Полтаваобленерго» розповіли, що надалі з 15.00 до 16.00 в області застосовуватимуть 1 чергу, з 16.00 до опівночі — 2 черги.
Нагадаємо, керівник Кременчуцької філії «Полтаваобленерго» Ігор Петрусь роз’яснив, чому у жителів Кременчука може відрізнятись час відключень.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.