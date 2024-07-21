На Полтавщині потонув підліток — поліція

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Наразі тіло хлопця направили на медичну експертизу для встановлення причини смерті

20 липня в річці Сула у Лубнах потонув 15-річний юнак. Поліція з’ясовує обставини події. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції Полтавщини.

Повідомлення про те, що у річці виявили тіло підлітка поліціянти отримали від медиків близько 16.20. Працівники рятувально-водолазної станції, які дістали хлопця з водойми, проводили реанімаційні заходи, але врятувати юнака не вдалося. Наразі тіло хлопця направили на медичну експертизу для встановлення причини смерті.

Відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, 19 і 20 липня з водойм на Полтавщині дістали тіла трьох людей.