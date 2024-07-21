Як нині просуваються жнива ранніх зернових і зернобобових на Полтавщині: статистика

Сьогодні, 13:10 Переглядів: 0

Нині жнива ранніх зернових і зернобобових на Полтавщині наближаються до завершення. Аграрники зібрали 87% від запланованих площ — охоплено 300 тис. га. Про це повідомили в Полтавській обласній військовій адміністрації 21 липня.

— Аграрії намолотили майже 1,5 млн тонн зерна. Уже завершили збір озимого ячменю та гороху. На фінальному етапі – жито й озима пшениця. Продовжують обмолочувати поля ярих пшениці та ячменю, а також вівса. Крім цього, зібрали ріпак, – йдеться у повідомлення керівника ОВА Філіпа Проніна.

Нагадаємо, станом на 16 липня жнива у Кременчуцькому районі виходять на фінальну стадію — станом на сьогодні обмолочено вже понад 70% площ, засіяних ранніми зерновими та зернобобовими, або понад 35 тис. га із 49,8 тис. га.