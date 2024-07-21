Російська атака на Полтавщину: електропостачання жителям області відновили — ОВА

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21 липня атаки електропостачання жителям Полтавщини, чиї оселі були знеструмлені внаслідок російської атаки, відновили. Про це повідомив керівник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін на своєму телеграм-каналі.

Нагадаємо, у ніч з 19 на 20 липня російська армія атакувала Полтавську області. Тоді у Полтавському районі без електропостачання залишились 16 населених пунктів: майже 3,8 тис. споживачів, без водопостачання — близько 700, йшлося у повідомленні керівника ОВА. Як розповіли в Укренерго, російські безпілотники атакували енергооб’єкт на Полтавщині.