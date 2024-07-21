У Кременчуці планують відремонтувати сховище за понад 260 тисяч гривень

Сьогодні, 15:20 Переглядів: 381

Укриття, що розташоване на проспекті Свободи, 92/17, планують відремонтувати до кінця 2024 року. Вартість робіт — 263 тис. 971 грн. Про це стало відомо з системи публічних закупівель Prozorro.

Відомо, що сховище перебуває на балансі комунального госпрозрахункового житлово-експлуатаційного господарства «Автозаводське». Угоду на проведення робіт уклали з підприємцем Дробязком Володимиром Володимировичем.

У тендерній документації вказано, що на будівельні роботи планується витратити понад 243 тисячі гривень. У цю суму, зокрема, вже закладена заробітна плата підрядника — 55 тисяч гривень, вартість матеріальних ресурсів — понад 144 тис. грн. На устаткування піде понад 20 тисяч гривень.

Що відомо про підрядника

Станом на липень, за даними Clarity Project, Володимир Дробязко має 62 підписаних контракти на загальну суму майже 17 млн гривень. Більшість закупівель, у яких брав участь підприємець, мають неконкурентний тип процедур, тобто замовники напряму укладали договори з ФОП.

За кількістю та за вартістю угод найбільшим замовником робіт є комунальне підприємство «Спецкомбінат ритуальних послуг» — понад 6,4 млн гривень. На другому місці — «Автозаводське». Загальна вартість угод складає майже 5 млн гривень.

Сім’я Дроб’язко фігурувала у матеріалі «Телеграфа» про облаштування сховищ КГЖЕП «Автозаводське». Як виявилось, родина тісно співпрацює з міською владою, отримуючи неконкурентні тендери за різними напрямами, загальна вартість яких сягнула вже кількох мільйонів гривень.

«Кременчуцький Телеграф» також виявив порушення у під час визначення переможця спрощеної закупівлі, коли аналізував підряди на благоустрій сектора 1В на Свіштовському кладовищі. Попри те, що учасник ФОП Володимир Дробязко не надав частину відповідних документів, які вимагались під час проведення закупівлі, замовник (СКРП) все одно визначив його переможцем.