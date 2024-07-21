Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Микола Корецький
Нове футбольне поле відкрили на Петрівці!
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Гроші

У Кременчуці планують відремонтувати сховище за понад 260 тисяч гривень

Сьогодні, 15:20 Переглядів: 381

Хто виконуватиме роботи

Укриття, що розташоване на проспекті Свободи, 92/17, планують відремонтувати до кінця 2024 року. Вартість робіт — 263 тис. 971 грн. Про це стало відомо з системи публічних закупівель Prozorro.

Відомо, що сховище перебуває на балансі комунального госпрозрахункового житлово-експлуатаційного господарства «Автозаводське». Угоду на проведення робіт уклали з підприємцем Дробязком Володимиром Володимировичем. 

У тендерній документації вказано, що на будівельні роботи планується витратити понад 243 тисячі гривень. У цю суму, зокрема, вже закладена заробітна плата підрядника — 55 тисяч гривень, вартість матеріальних ресурсів — понад 144 тис. грн. На устаткування піде понад 20 тисяч гривень. 

Що відомо про підрядника

Станом на липень, за даними Clarity Project, Володимир Дробязко має 62 підписаних контракти на загальну суму майже 17 млн гривень. Більшість закупівель, у яких брав участь підприємець, мають неконкурентний тип процедур, тобто замовники напряму укладали договори з ФОП. 

За кількістю та за вартістю угод найбільшим замовником робіт є комунальне підприємство «Спецкомбінат ритуальних послуг» — понад 6,4 млн гривень. На другому місці — «Автозаводське». Загальна вартість угод складає майже 5 млн гривень. 

Сім’я Дроб’язко фігурувала у матеріалі «Телеграфа» про облаштування сховищ КГЖЕП «Автозаводське». Як виявилось, родина тісно співпрацює з міською владою, отримуючи неконкурентні тендери за різними напрямами, загальна вартість яких сягнула вже кількох мільйонів гривень.

«Кременчуцький Телеграф» також виявив порушення у під час визначення переможця спрощеної закупівлі, коли аналізував підряди на благоустрій сектора 1В на Свіштовському кладовищі. Попри те, що учасник ФОП Володимир Дробязко не надав частину відповідних документів, які вимагались під час проведення закупівлі, замовник (СКРП) все одно визначив його переможцем. 

 

ПО ТЕМІ:

У помешканні для переселенців у Крюкові зроблять ремонт за майже 200 тисяч гривень

0
Автор: Телеграф
Теги: КГЖЕП Автозаводське сховище
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 25 від 20 червня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 24 від 13 червня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 23 від 6 червня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 22 від 30 травня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 21 від 23 травня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх