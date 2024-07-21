Україну накрила потужна магнітна буря: як це впливає на здоров'я кременчужан

Сьогодні, 16:35 Переглядів: 298

У дні потужних магнітних бур люди можуть відчувати погіршення самопочуття

Сьогодні, 21 липня, Україну накрила потужна магнітна буря. Про це повідомляють на порталі Meteoagent.

К-індекс (показник, який характеризує геомагнітну активність і класифікує геомагнітні бурі) сягнув 5 балів.

У дні потужних магнітних бур люди можуть відчувати погіршення самопочуття — головний біль, запаморочення, нудоту, біль у суглобах, втому та безсоння.

Щоб уберегтися від впливу магнітних бур, фахівці радять відмовитися від алкоголю, частіше гуляти на свіжому повітрі, їсти більше фруктів та овочів, налагодити режим сну та менше користуватися телефонами та комп'ютерами.

Нагадаємо, раніше ми писали поради лікарів про те, як діяти людям, якщо вони відчувають вплив магнітних бур.