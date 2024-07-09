Колишній командир окремого взводу снайперів Тарас В'юн потребує допомоги

Сьогодні, 15:31 Переглядів: 722

Кавалер ордену «За мужність» кілька місяців не може оформити статус ветерана й отримати виплати

Військовий шлях кременчужанина Тараса В’юна почався у 2014 році. Він брав участь в АТО — пішов добровольцем, після чого обрав для себе професію військового. Підписавши контракт, з 2018 року служив на посаді командира роти снайперів.

З початку повномасштабного вторгнення брав участь в бойових діях на найгарячіших напрямках.

В одному з боїв попав під мінометний обстріл й був важко поранений. Лікарі витягнули хлопця майже з того світу.

«Лікарі відмовилися приймати, бо не бачили шансу на спасіння», — кавалер ордену «За мужність» Тарас В’юн про поранення та повернення до життя

Після поранення, лікування, відновлення, реабілітації Тарас В’юн довгий час не може оформити необхідні документи для отримання статусу ветерана війни. Кілька місяців поспіль героїчний військовий сам на сам веде боротьбу за отримання законних виплат.

«Нарешті справа рухається, сподіваюсь найближчим часом вдасться оформити необхідні документи, отримати статус й гроші», — сказав в приватній бесіді Тарас.

Але стан здоров’я колишнього військовослужбовця потребує негайної підтримки вже сьогодні. Тому звертаємось до всіх небайдужих кременчужан по допомогу. Будь-яка ваша фінансова підтримка стане у пригоді й допоможе Тарасу.

Карта Тараса В’юна 5375411431798060.

Допоможемо разом!



