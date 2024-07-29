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ДТЕК проводить орнітологічні дослідження на території майбутньої Полтавської ВЕС

Сьогодні, 07:45 Переглядів: 450

Зараз триває другий етап досліджень, що охоплює річний цикл життя птахів

Компанія ДТЕК ВДЕ здійснює етап поглиблених орнітологічних досліджень на території майбутнього вітрополя Полтавської ВЕС, щоб оцінити потенційний вплив роботи станції на птахів і кажанів. Про це йдеться в повідомленні ДТЕК. 

Зазначають, що перший етап дослідження, яке провели наприкінці 2023 року, свідчить про відсутність критичних чинників, які б впливали на будівництво Полтавської ВЕС. Повідомляють, що відповідні висновки зробили після аналізу ретроспективних, наукових даних, шляхів міграції птахів і рукокрилих, території Смарагдової мережі та природно-заповідного фонду, а також провівши низку виїздів у польові умови.

Як зазначають у компанії, зараз організація проводить другий етап досліджень, який охоплює весняну міграцію птахів, їхнє гніздування, виведення пташенят, а також осінню міграцію. Процес докладних досліджень триває рік, щоб охопити весь річний цикл життя птахів. Для аналізу й формування висновків врахують рекомендації Шотландського фонду природної спадщини (Scottish Natural Heritage) та інших міжнародних документів.

За потреби експерти нададуть рекомендації стосовно заходів для пом’якшення можливого впливу на стан орнітофауни й рукокрилих, а також моніторингу біорізноманіття під час експлуатації ВЕС.

«ДТЕК ВДЕ виконує всі передбачені законодавством процедури, що необхідні для будівництва потужностей „зеленої“ енергетики за сталими принципами. Глобинська громада може буди впевнена в нашому свідомому підході як екологічно відповідальної компанії. Адже в реалізації своїх проєктів ми завжди піклуємося про довкілля», — заявив заступник генерального директора ДТЕК ВДЕ Олег Соловей.
Крижень звичайний
Крижень звичайний
Канюк звичайний (Buteo buteo)
Канюк звичайний (Buteo buteo)
Сорокопуд сірий (Lanius excubitor)
Сорокопуд сірий (Lanius excubitor)
Лебідь-шипун (Cygnus olor) 3 ос., Крижень (Anas platyrhynchos) – 4 ос (вода), 15 ос. політ + 18 ос. політ.
Лебідь-шипун (Cygnus olor) 3 ос., Крижень (Anas platyrhynchos) — 4 ос (вода), 15 ос. політ + 18 ос. політ.
Чепура велика (Ardea alba)
Чепура велика (Ardea alba)

Нагадаємо, у Кременчуцькому районі побудують найбільшу в Європі вітроелектростанцію — її потужність сягатиме понад 650 мВт. Відомо, що вітрова електростанція на Кременчуччині займатиме 47 тисяч гектарів площі. Компанія ДТЕК пройшла необхідні процедури з погодження та затвердження містобудівної документації на місцевому рівні для реалізації проєкту. Тепер підприємці шукають інвесторів.

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ДТЕК отримав технічні умови для Полтавської вітроелектростанції

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Автор: Руслана Горгола
Теги: ДТЕК вітрова електростанція птахи дослідження
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