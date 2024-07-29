ДТЕК проводить орнітологічні дослідження на території майбутньої Полтавської ВЕС

Зазначають, що перший етап дослідження, яке провели наприкінці 2023 року, свідчить про відсутність критичних чинників, які б впливали на будівництво Полтавської ВЕС. Повідомляють, що відповідні висновки зробили після аналізу ретроспективних, наукових даних, шляхів міграції птахів і рукокрилих, території Смарагдової мережі та природно-заповідного фонду, а також провівши низку виїздів у польові умови.
Як зазначають у компанії, зараз організація проводить другий етап досліджень, який охоплює весняну міграцію птахів, їхнє гніздування, виведення пташенят, а також осінню міграцію. Процес докладних досліджень триває рік, щоб охопити весь річний цикл життя птахів. Для аналізу й формування висновків врахують рекомендації Шотландського фонду природної спадщини (Scottish Natural Heritage) та інших міжнародних документів.
За потреби експерти нададуть рекомендації стосовно заходів для пом’якшення можливого впливу на стан орнітофауни й рукокрилих, а також моніторингу біорізноманіття під час експлуатації ВЕС.
Нагадаємо, у Кременчуцькому районі побудують найбільшу в Європі вітроелектростанцію — її потужність сягатиме понад 650 мВт. Відомо, що вітрова електростанція на Кременчуччині займатиме 47 тисяч гектарів площі. Компанія ДТЕК пройшла необхідні процедури з погодження та затвердження містобудівної документації на місцевому рівні для реалізації проєкту. Тепер підприємці шукають інвесторів.