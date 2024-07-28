У понеділок графік погодинних знеструмлень застосовуватимуть з 16.00

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В «Укренерго» оприлюднили графік погодинних знеструмлень на понеділок, 29 липня. Графік погодинних відключень буде застосовуватися з 16.00 до 22.00. Про це повідомили у пресслужбі «Укренерго».

Знеструмлюватимуть по одній черзі.

Ознайомитися з графіком відключень можна за посиланням.

Знайти свою чергу — у переліку адрес.

Нагадаємо, раніше представники НЕК «Укренерго» повідомляли, що наприкінці липня очікується пом’якшення графіків знеструмлення.