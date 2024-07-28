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Культура

Probass і Hardi та НАОНІ презентували новий музичний напрям Ukrobass

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 143

 

Він поєднує етнічні мотиви з сучасними музичними стилями 

Гурт Probass ∆ Hardi разом із Національним академічним оркестром народних інструментів України (НАОНІ) офіційно презентували новий музичний напрямок, який вони назвали Ukrobass.

«А що, так можна було? Це головна фраза, яку мали сказати гості нашого концерту після завершення програми», — розповідають учасники гурту Probass ∆ Hardi.

Метою гурту є створення впізнаваної української музики, використовуючи етнічні мотиви, інструменти та гармонії, поєднуючи їх з електронною музикою, роком, хіп-хопом та іншими стилями, щоб створити щось абсолютно нове. Важливо, щоб люди одразу розуміли, яку країну представляє ця музика.

«Нас мають чути!» — підкреслює Артем Ткаченко, керманич гурту Probass ∆ Hardi.

На заході, як і на всіх концертах гурту Probass ∆ Hardi, відбувся благодійний аукціон, де були представлені унікальні лоти: офіційна марка «Доброго вечора ми з України» від Укрпошти та концертна електрогітара Артема Радіонова, гітариста гурту.

Кошти, зібрані з аукціону, будуть спрямовані на актуальну допомогу ЗСУ.

Нагадаємо, що торік Probass разом із Тіною Кароль переспівали різдвяну колядку.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: Probass Hardi НАОНІ Оркестра музика слухай українське
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