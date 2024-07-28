Probass і Hardi та НАОНІ презентували новий музичний напрям Ukrobass

Гурт Probass ∆ Hardi разом із Національним академічним оркестром народних інструментів України (НАОНІ) офіційно презентували новий музичний напрямок, який вони назвали Ukrobass.
Метою гурту є створення впізнаваної української музики, використовуючи етнічні мотиви, інструменти та гармонії, поєднуючи їх з електронною музикою, роком, хіп-хопом та іншими стилями, щоб створити щось абсолютно нове. Важливо, щоб люди одразу розуміли, яку країну представляє ця музика.
На заході, як і на всіх концертах гурту Probass ∆ Hardi, відбувся благодійний аукціон, де були представлені унікальні лоти: офіційна марка «Доброго вечора ми з України» від Укрпошти та концертна електрогітара Артема Радіонова, гітариста гурту.
Кошти, зібрані з аукціону, будуть спрямовані на актуальну допомогу ЗСУ.
Нагадаємо, що торік Probass разом із Тіною Кароль переспівали різдвяну колядку.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.