У ДТП в Полтаві постраждав мотоцикліст

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30 липня о 18.45 у Полтаві на перехресті вулиць Великотирнівської та Івана Мазепи сталась дорожньо-транспортна пригода, повідомляє пресслужба поліції.

За попередньою версією слідства, мотоцикл Geon, яким керував 29-річний полтавець, зіткнувся з автомобілем Chery, під керуванням місцевої 33-річної мешканки. Унаслідок зіткнення мотоцикліст постраждав. Медики доставили чоловіка до лікарні.

За цим фактом правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому травми середнього ступеня тяжкості) Кримінального кодексу України.

Причини та обставини події з’ясовують слідчі.

Нагадаємо, нещодавно на перехресті вулиці Свіштовська та проїзду Галузевий зіткнулись автомобіль ВАЗ-21099 та мотоцикл ММВЗ.