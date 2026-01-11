Кременчуцькі легкоатлети вибороли медалі на чемпіонаті Полтавщини

Сьогодні, 16:40 Переглядів: 119

10 січня в Гребінці відбувся чемпіонат Полтавської області з легкої атлетики у приміщенні. Кременчуцькі спортсмени вибороли медалі різного ґатунку. Про це повідомили у Кременчуцькому спортивному ліцеї ім. Піддубного.

Найуспішніше виступила Марія Грак у віковій категорії U16. Вона стала триразовою чемпіонкою області, перемігши в бігу на 60 метрів з бар’єрами з результатом 9,4 секунди, а також у стрибках у довжину (5,23 метра) і стрибках у висоту (1,50 метра).

У категорії U18 відзначилася Катерина Грак. Спортсменка виборола два «золота» — у бігу на 60 метрів з бар’єрами та в стрибках у довжину, а також здобула срібну нагороду в штовханні ядра, показавши результат 10,04 метра.

Серед молоді до 23 років успішно виступив Гліб Зінченко. Він став чемпіоном області у стрибках у висоту з результатом 1,60 метра та у стрибках у довжину, де подолав позначку 6,02 метра.

Команду до змагань готувала тренерка Вікторія Козлова.

Нагадаємо, у 2026 році у бюджеті Кременчука на спорт передбачили понад 63 млн грн.