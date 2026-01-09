У бюджеті Кременчука на 2026 рік на спорт передбачили понад 63 млн грн

Кошти спрямують на ДЮСШ, стипендії спортсменам, змагання та підтримку клубів і федерацій

У бюджеті Кременчуцької міської територіальної громади на 2026 рік на фізичну культуру і спорт заклали 63,66 млн грн. Із них 63,62 млн грн — кошти загального фонду, ще 43,3 тис. грн — спеціального фонду, які надійдуть від оренди майна бюджетних установ.

Кошти загального фонду спрямують на утримання п’яти комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, централізованої бухгалтерії департаменту молоді та спорту міської ради, проведення навчально-тренувальних зборів і змагань, виплату стипендій спортсменам, а також фінансову підтримку спортивних громадських організацій і КЗФКіС «МФК «Кремінь».

На заробітну плату з нарахуваннями у галузі передбачили 42,17 млн грн. Це становить 33,8 % від загального обсягу видатків. Окремо на муніципальні доплати заклали 3,34 млн грн.

Фінансування також передбачає проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських і неолімпійських видів спорту, організацію регіональних змагань та розвиток адаптивного спорту. Зокрема, планують збільшити кількість людей з інвалідністю, залучених до заходів центру «Інваспорт», до 20 осіб.

У межах Міської комплексної програми розвитку фізичної культури і спорту на 2023–2026 роки у бюджеті на 2026 рік передбачили 12,57 млн грн фінансової підтримки. Кошти отримають:

КЗФКіС «МФК «Кремінь»;

ГО «Шахово-шашковий клуб «КАЇССА»;

ГО «Асоціація футболу Кременчука»;

ГО «Міська спортивна федерація боксу»;

Кременчуцька федерація тхеквондо;

громадські організації, які у 2025 році брали участь в експерименті з фінансування зарплат тренерів.

Окремо у бюджеті заклали 1,5 млн грн на стипендії провідним і перспективним спортсменам міста. Їх планують виплачувати 51 спортсмену протягом 10 місяців, зокрема учасникам Олімпійських та Паралімпійських ігор.