У кременчуцькому барі напали на жінку та відібрали телефон

6 січня Крюківський районний суд наклав арешт на вилучені гроші, мобільний телефон і одяг у кримінальному провадженні про розбійний напад у барі на вулиці Юрія Руфа. Йдеться про 2 655 грн, телефон Redmi у фіолетовому чохлі та кілька речей одягу зі слідами речовини бурого кольору. Про це стало відомо з ухвали суду.

За матеріалами ухвали, напад стався 2 січня близько 15.15 у барі «Смак» на вул. Юрія Руфа, 2-Д. Слідчі вважають, що підозрюваний напав на жінку, застосував насильство, небезпечне для життя та здоров’я, і відкрито заволодів її телефоном Redmi 12 °C та грошима

Того ж дня під час обшуку затриманого поліціянти вилучили гроші, телефон і одяг. Слідчі визнали ці речі речовими доказами та просили суд заборонити ними користуватися і розпоряджатися, щоб зберегти їх для слідства.

Суд клопотання прокуратури задовольнив.

