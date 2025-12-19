Суд ухвалив рішення щодо справи про «злісну непокору» кременчуківця, який травмував палець при затриманні

Сьогодні, 16:34 Переглядів: 223

Розгляд справи відбувся 16 грудня 2025 року. Суд дійшов висновку, що наданих доказів недостатньо для підтвердження вини чоловіка, та адміністративне правопорушення у його діях відсутнє

Під час засідання суд детально проаналізував подій, які відбулися ввечері 11 вересня 2025 року у дворі багатоповерхівки на вулиці Івана Мазепи. Про це стало відомо з судового реєстру.

За версією поліції, близько 20.58 громадянин нібито ігнорував вимоги патрульних, відмовлявся пред’являти документи, вступав у фізичний контакт із поліцейським та намагався залишити місце події.

У суді звинувачений вину не визнав, а пояснив, що повертався з тренування, зайшов до магазину та придбав пляшку пива, яку не відкривав. У дворі він зустрів знайомого, після чого вони сіли на лавку. Коли на виклик про нібито розпивання алкоголю прибув патруль, чоловік звернув увагу поліціянтів на іншу компанію поруч, однак, за його словами, його проігнорували. Чоловік також зазначив, що не мав документів при собі, проте запропонував пройти додому, щоб їх надати. Цю пропозицію поліціянти також не прийняли.

За твердженням звинуваченого, згодом до них під'їхали ще двоє осіб у цивільному, які силою намагалися помістити його до автомобіля. у процесі він травмував палець руки, його госпіталізували.

Долучені до матеріалів справи відеозаписи, а також медичні документи засвідчили відсутність алкоголю в його крові та відсутність ознак агресивної поведінки з його боку.

Показання свідків також не підтвердили версію правоохоронців. Очевидці повідомили, що пляшка пива залишалася закритою, чоловік не чинив опору, а тілесні ушкодження виникли вже під час затримання. Родичі та сусіди наголосили, що правоохоронці не пояснювали підстав своїх дій і не надали можливості скористатися правовою допомогою.

Захист у суді наполягав: відсутність документів при собі не є підставою для притягнення до відповідальності за ст. 185 КУпАП, так само як і сама по собі відмова виконувати нечітко сформульовані або незаконні вимоги. Крім того, адвокат звернув увагу на процесуальні порушення під час складання матеріалів — зокрема, на суперечності в протоколах та відсутність сторонніх свідків.

Оцінивши сукупність доказів — пояснення сторін, показання свідків, відеофіксацію та медичні документи — суд дійшов висновку, що в діях чоловіка відсутній склад адміністративного правопорушення. Провадження було закрито.

Нагадаємо, що одразу після події правоохоронці пояснювали, що патрульна поліція виявила чоловіка, який розпивав алкоголь у забороненому законом місці. Правоохоронці встановили, що він був у розшуку за ухилення від мобілізації, і мали доставити його до територіального центру комплектування для перевірки облікових даних, але чоловік чинив опір і травмувався.