{user_fullname}
«Переселенцям в’їзд заборонено»: на одному з підприємств Кременчука упереджено ставляться до ВПО
Олена Шуляк
Скільки ветеранів і ветеранок змогли відкрити бізнес цього року
ГО "Захист держави"
Коли історія стає живою: учні Вільнотерешківської гімназії у військовому музеї Кременчука
Микола Корецький
Як депутат від партії «Батьківщина», я взяв участь у роботі сесії, долучившись до обговорення соціально значущих питань.
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук

Суд ухвалив рішення щодо справи про «злісну непокору» кременчуківця, який травмував палець при затриманні

Сьогодні, 16:34 Переглядів: 223

Розгляд справи відбувся 16 грудня 2025 року. Суд дійшов висновку, що наданих доказів недостатньо для підтвердження вини чоловіка, та адміністративне правопорушення у його діях відсутнє

Під час засідання суд детально проаналізував подій, які відбулися ввечері 11 вересня 2025 року у дворі багатоповерхівки на вулиці Івана Мазепи. Про це стало відомо з судового реєстру.

За версією поліції, близько 20.58 громадянин нібито ігнорував вимоги патрульних, відмовлявся пред’являти документи, вступав у фізичний контакт із поліцейським та намагався залишити місце події.

У суді звинувачений вину не визнав, а пояснив, що повертався з тренування, зайшов до магазину та придбав пляшку пива, яку не відкривав. У дворі він зустрів знайомого, після чого вони сіли на лавку. Коли на виклик про нібито розпивання алкоголю прибув патруль, чоловік звернув увагу поліціянтів на іншу компанію поруч, однак, за його словами, його проігнорували. Чоловік також зазначив, що не мав документів при собі, проте запропонував пройти додому, щоб їх надати. Цю пропозицію поліціянти також не прийняли.

За твердженням звинуваченого, згодом до них під'їхали ще двоє осіб у цивільному, які силою намагалися помістити його до автомобіля. у процесі він травмував палець руки, його госпіталізували.

Долучені до матеріалів справи відеозаписи, а також медичні документи засвідчили відсутність алкоголю в його крові та відсутність ознак агресивної поведінки з його боку.

Показання свідків також не підтвердили версію правоохоронців. Очевидці повідомили, що пляшка пива залишалася закритою, чоловік не чинив опору, а тілесні ушкодження виникли вже під час затримання. Родичі та сусіди наголосили, що правоохоронці не пояснювали підстав своїх дій і не надали можливості скористатися правовою допомогою.

Захист у суді наполягав: відсутність документів при собі не є підставою для притягнення до відповідальності за ст. 185 КУпАП, так само як і сама по собі відмова виконувати нечітко сформульовані або незаконні вимоги. Крім того, адвокат звернув увагу на процесуальні порушення під час складання матеріалів — зокрема, на суперечності в протоколах та відсутність сторонніх свідків.

Оцінивши сукупність доказів — пояснення сторін, показання свідків, відеофіксацію та медичні документи — суд дійшов висновку, що в діях чоловіка відсутній склад адміністративного правопорушення. Провадження було закрито.
Нагадаємо, що одразу після події правоохоронці пояснювали, що патрульна поліція виявила чоловіка, який розпивав алкоголь у забороненому законом місці. Правоохоронці встановили, що він був у розшуку за ухилення від мобілізації, і мали доставити його до територіального центру комплектування для перевірки облікових даних, але чоловік чинив опір і травмувався.

1
Автор: Катерина Животовська Джерело фото: скриншот: telegram-канал Х.Кременчук
Теги: судове рішення суд Кременчук поліція
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх