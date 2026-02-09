ГО "Захист держави"
Для дому і сім'ї, Рецепти, Поради по дому

Готуємо з газетою «Для дому і сім'ї»: картопляні зрази запечені в духовці

Сьогодні, 07:00 Переглядів: 64

Вечеря для всієї родини за півгодини

Складові:

1-1,5 кг картоплі

1 яйце для змазування

1 яйце в картопляне тісто

3 ст. л. борошна

сіль, перець

сухарі для панірування

Для начинки:

500-600 г курячого філе

1-2 цибулини

олія, сіль, перець

інші приправи за бажанням

можна додати трохи грибів

  • Куряче філе поріжте шматочками і обсмажте на олії, додайте подрібнену цибульку і теж обсмажте. До начинки можна додати трохи смажених грибочків та тертого сиру.
  • Відварену картоплю потовчіть або пропустіть через м’ясорубку. Коли трохи підстигне, додайте яйце, борошно, якщо треба — сіль, перець. Перемішайте.
  • З картопляного тіста робіть круглі коржі (як на пиріжки), всередину кладіть начинку. Заліпіть зрази.
  • Обваляйте зрази у панірувальних сухарях. Викладіть у форму, накриту пергаментом, помажте зверху яйцем і випікайте при температурі 180 градусів хвилин 20.
  • Подавайте зі сметаною, грибним соусом або просто так. Дуже смачно навіть у холодному вигляді.
0
Автор: Мирослава Українська
Теги: рецепти
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

