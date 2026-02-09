Готуємо з газетою «Для дому і сім'ї»: картопляні зрази запечені в духовці
Сьогодні, 07:00
Вечеря для всієї родини за півгодини
Складові:
1-1,5 кг картоплі
1 яйце для змазування
1 яйце в картопляне тісто
3 ст. л. борошна
сіль, перець
сухарі для панірування
Для начинки:
500-600 г курячого філе
1-2 цибулини
олія, сіль, перець
інші приправи за бажанням
можна додати трохи грибів
- Куряче філе поріжте шматочками і обсмажте на олії, додайте подрібнену цибульку і теж обсмажте. До начинки можна додати трохи смажених грибочків та тертого сиру.
- Відварену картоплю потовчіть або пропустіть через м’ясорубку. Коли трохи підстигне, додайте яйце, борошно, якщо треба — сіль, перець. Перемішайте.
- З картопляного тіста робіть круглі коржі (як на пиріжки), всередину кладіть начинку. Заліпіть зрази.
- Обваляйте зрази у панірувальних сухарях. Викладіть у форму, накриту пергаментом, помажте зверху яйцем і випікайте при температурі 180 градусів хвилин 20.
- Подавайте зі сметаною, грибним соусом або просто так. Дуже смачно навіть у холодному вигляді.
