Спортсмени ДЮСШ № 1 Горішніх Плавнів стали переможцями Відкритого чемпіонату Києва з боксу

Сьогодні, 13:32 Переглядів: 86 Партнерський проєкт

Вихованці ДЮСШ № 1 Горішніх Плавнів Данило Перетокін і Руслан Шилов стали переможцями відкритого чемпіонату Києва. Свої здобутки спортсмени присвятили наставнику Олександру Середницькому, який якраз відзначив свій день народження.

Відкритий чемпіонат Києва з боксу серед чоловіків у віці до 22 років відбувся минулого тижня. Змагання були присвячені пам’яті талановитого спортсмена Максима Галінічева, який пішов добровольцем на фронт і загинув у бою з ворогом. У Київській федерації боксу закликали всіх учасників та глядачів підписати петицію про присвоєння Максиму Галінічеву почесного звання Героя України посмертно.

Участь у чемпіонаті взяли близько 150 боксерів. Окрім киян — представники Одеської, Полтавської, Черкаської областей. Кращих боксерів визначали у 12 вагових категоріях. Тренер спортсменів із ДЮСШ № 1 Горішніх Плавнів Олександр Середницький високо оцінює результати своїх підопічних: 18-річний Данило Перетокін та 19-річний Руслан Шилов (вагові категорії 57 кг і 60 кг) провели по два бої кожен та виграли у майстрів спорту.

Переможці присвятили свої здобутки наставнику, який 30 березня відзначив свій день народження.

«Олександр Євгенович у цей час був на зборах у Чернівецькій області, але ми підтримували зв’язок телефоном. 30 березня, в його день народження, відбулися фінальні бої, тож ми з Данилом вирішили зробити йому такий подарунок», — наголосив Руслан Шилов.

Як розповіли спортсмени, завдяки тому, що обидва вихованці Олександра Середницького стали чемпіонами турніру, організатори мали намір оголосити його кращим тренером змагань. Але виявилося, що двох чемпіонів турніру підготував також один із київських тренерів, який до того ж був присутній на змаганнях, і в підсумку звання кращого тренера присудили йому.

Руслан Шилов також повідомив, що отримав травму від удару головою.

«У фіналі змагався з агресивним суперником з Одеси — щоб обіграти, потрібно було постаратися», — наголосив спортсмен.

Перемога обох наших боксерів була визначена одноголосним рішенням суддів.