У Полтавській області працювала протиповітряна оборона

Сьогодні, 08:33 Переглядів: 0

Вказано, що загалом в результаті протиповітряного бою Сили оборони по всій Україні збили 27 ударних БпЛА

У ніч на 3 вересня на Полтавщині працювала протиповітряна оборона. Військові збивали Shahed-131/136. Про це повідомили на телеграм-каналі Повітряних сил Збройних сил України.

Вказано, що загалом в результаті протиповітряного бою Сили оборони по всій Україні збили 27 ударних БпЛА, «шість — локаційно втрачені, інформація про руйнування чи потерпілих не надходила». Російські військові запустили 35 безпілотників з Курської області РФ та з тимчасово окупованого Криму.

Нагадаємо, у ніч на 2 вересня росіяни атакували Полтавську область — пошкоджена будівля підприємства.