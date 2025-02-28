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У Горішніх Плавнях попрощалися із полеглим на війні Андрієм Альбітом

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 172

 

Загинув чоловік у жовтні 2022 року й увесь цей час вважався зниклим безвісти

Сьогодні, 28 лютого, у Горішніх Плавнях в останню путь провели полеглого на війні захисника Андрія Альбіта. Про це повідомили у телеграм-каналі Горішніх Плавнів.

Народився чоловік 4 листопада 1988 року на Сумщині. Після навчання у школі вступив на навчання до Горішньоплавнівського професійного гірничого ліцею, де здобув професію машиніста бурової установки. Із 2008 року працював за фахом на підприємствах Ferrexpo: Полтавському та Єристівському гірничо-збагачувальних комбінатах.

На захист України Андрій Альбіт став у перший день повномасштабного вторгнення. На жаль 15 жовтня 2022 року чоловік героїчно загинув під час виконання бойового завдання поблизу селища Курдюмівка на Донеччині. Увесь цей час чоловік вважався зниклим безвісти, аж доки його тіло не вдалося повернути на підконтрольну Україні територію та встановити його особу за допомогою ДНК-експертизи.

— Світла і вічна пам’ять про подвиг Андрія Альбіта назавжди збережеться в наших серцях, в історії нашої громади, у новітній історії України, — сказав під час прощальної церемонії міський голова Горішніх Плавнів Дмитро Биков.

Поховали загиблого героя у Горішніх Плавнях на території військового меморіалу «Їхні імена будуть жити вічно».

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким полеглого воїна.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: Горішні Плавні війна воїни світла Прощання поховання
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