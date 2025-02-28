На Полтавщині планують застосувати ГПВ — обленерго

Інформацію щодо тривалості відключень нададуть після доведення НЕК «Укренерго» лімітів споживання електричної потужності, йдеться у дописі
У суботу, 1 березня, у Полтавській області планують застосовувати графік погодинного відключення електроенергії. Про це повідомили на сайті «Полтаваобленерго».
Інформацію щодо тривалості відключень нададуть після доведення НЕК «Укренерго» лімітів споживання електричної потужності, йдеться у дописі. Графік вводитимуть «з метою запобігання порушення режиму роботи об’єднаної енергетичної системи України внаслідок дефіциту електричної потужності», вказали у повідомленні.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.