На Полтавщині планують застосувати ГПВ — обленерго

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Інформацію щодо тривалості відключень нададуть після доведення НЕК «Укренерго» лімітів споживання електричної потужності, йдеться у дописі

У суботу, 1 березня, у Полтавській області планують застосовувати графік погодинного відключення електроенергії. Про це повідомили на сайті «Полтаваобленерго».

Інформацію щодо тривалості відключень нададуть після доведення НЕК «Укренерго» лімітів споживання електричної потужності, йдеться у дописі. Графік вводитимуть «з метою запобігання порушення режиму роботи об’єднаної енергетичної системи України внаслідок дефіциту електричної потужності», вказали у повідомленні.