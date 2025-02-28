У Кременчуці вручать нагороди лауреатам конкурсу «Кременчуччина. Книга року-2024»

Запрошуються всі охочі
2 березня, напередодні Всесвітнього дня письменника, у читальній залі Філії № 2 ім. Павла Житецького Кременчуцької міської публічної бібліотеки відбудеться урочиста церемонія вручення дипломів лауреатам Всеукраїнського конкурсу «Кременчуччина. Книга року-2024». Початок заходу — о 14.00.
Конкурс «Кременчуччина. Книга року» організовує Творча спілка письменників Кременчуччини з метою популяризації сучасної української літератури, підтримки письменників і видавничої справи в регіоні.
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