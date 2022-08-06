На Кременчуччині у чоловіка на блокпосту знайшли гранату

Сьогодні, 13:23 Переглядів: 68

Він розповів, що знайшов її в одному із сіл Кременчуцького району

На одному з блокпостів у Кременчуцькому районі під час огляду легкового автомобіля поліцейські знайшли та вилучили у 45-річного водія гранату РГД-5 з відокремленим запалом. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавщини.

Отримавши інформацію про виявлений боєприпас, на місце події прибула слідчо-оперативна група відділення №2 Кременчуцького районного управління поліції. Правоохоронцям місцевий мешканець розповів, що гранату він знайшов в одному із сіл Кременчуцького району.

Наразі слідчі відкрили кримінальне провадження та з’ясовують джерело походження і мету зберігання вибухонебезпечного предмета. За даним фактом слідчий підрозділ поліції, під процесуальним керівництвом Кременчуцької окружної прокуратури, вніс відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Поліція розпочала розслідування.

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