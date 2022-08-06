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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Кременчуччині у чоловіка на блокпосту знайшли гранату

Сьогодні, 13:23 Переглядів: 68

 

Він розповів, що знайшов її в одному із сіл Кременчуцького району

На одному з блокпостів у Кременчуцькому районі під час огляду легкового автомобіля поліцейські знайшли та вилучили у 45-річного водія гранату РГД-5 з відокремленим запалом. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавщини.

Отримавши інформацію про виявлений боєприпас, на місце події прибула слідчо-оперативна група відділення №2 Кременчуцького районного управління поліції. Правоохоронцям місцевий мешканець розповів, що гранату він знайшов в одному із сіл Кременчуцького району.

Наразі слідчі відкрили кримінальне провадження та з’ясовують джерело походження і мету зберігання вибухонебезпечного предмета. За даним фактом слідчий підрозділ поліції, під процесуальним керівництвом Кременчуцької окружної прокуратури, вніс відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Поліція розпочала розслідування.

Якщо у вас є інформація про людей, які незаконно зберігають зброю та боєприпаси, продають їх на території області, а також у разі виявлення підозрілих предметів, зброї та набоїв – одразу повідомляйте до поліції на лінію 102 або будь-яким іншим зручним для вас способом. Для громадян працюють альтернативні канали для звернень до поліції – у застосунку чат-бот Телеграм @Police102Poltava та месенджер у Facebook «Поліція Полтавської області».

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: Нацполіція Полтавщини
Теги: граната блокпост обшук
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