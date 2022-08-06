На Полтавщині перейшли «екватор» збору ранніх зернових і зернобобових культур

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На Полтавщині перейшли «екватор» збору ранніх зернових і зернобобових культур. Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

Аграрії області намолотили понад 920 тис. тонн зерна. Зібрали врожай на площі 223 тис. гектарів. Це вже 60% площ, які підлягають до збирання.

Пшениці намолотили 670 тис. тонн, ячменю – 225 тис. тонн, гороху – 17 тис. тонн, жита – 10,5 тис. тонн. Почали збір вівса. Ріпаку зібрали 59 тис. тонн насіння.

Так, погода корективи вносить, але наші аграрії тримають продовольчий фронт, використовують кожну хвилину, щоб зібрати врожай, аби українці були з хлібом. Слава нашим аграріям! Слава Україні! - написав Лунін.