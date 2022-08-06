На Полтавщині перейшли «екватор» збору ранніх зернових і зернобобових культур. Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.
Аграрії області намолотили понад 920 тис. тонн зерна. Зібрали врожай на площі 223 тис. гектарів. Це вже 60% площ, які підлягають до збирання.
Пшениці намолотили 670 тис. тонн, ячменю – 225 тис. тонн, гороху – 17 тис. тонн, жита – 10,5 тис. тонн. Почали збір вівса. Ріпаку зібрали 59 тис. тонн насіння.
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№ 30 від 28 липня 2022Читати номер