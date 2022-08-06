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Надзвичайні новини, Полтавщина

Судитимуть держслужбовця Полтавської ОДА за зловживання службовим становищем

Сьогодні, 14:30 Переглядів: 308

 

Через його дії товариству, яке не виконало будівництво, перерахували майже 240 тис. грн бюджетних коштів

Решетилівська окружна прокуратура передала до суду обвинувальний акт стосовно колишнього державного службовця одного з відділів Департаменту будівництва, містобудування і архітектури та житлово-комунального господарства Полтавської обласної державної адміністрації. Про це інформує прокуратура Полтавщини.

Його підозрюють у зловживанні службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди для іншої юридичної особи всупереч інтересам служби, що завдало істотної шкоди державним інтересам, та видачу завідомо неправдивих офіційних документів (ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України). 

За даними слідства, наприкінці 2020 року держслужбовець знав, що посадовці київського товариства внесли до 3 актів приймання виконаних робіт неправдиві відомості щодо будівництва амбулаторії на території колишнього Кобеляцького району. Попри частково не виконані роботи та не поставлене обладнання він надав вказані акти в бухгалтерію Департаменту, на підставі яких товариству перерахували майже 240 тис. грн бюджетних коштів.  

Під час досудового розслідування з метою відшкодування завданих збитків прокуратура пред’явила до обвинуваченого позовну заяву.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: зловживання Полтавська ОДА держслужбовці суд
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