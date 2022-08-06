У Кременчуці водій відірвав автозаправний пістолет на АЗС

Сьогодні, 14:50 Переглядів: 535

«Я відірвав автозаправний пістолет на АЗС!» Як би смішно це не звучало, але такі виклики на 102 надходять все частіше, повідомляє патрульна поліція Кременчука.

Під час заправки автомобіля водій вставляє пістолет в бак, оплачує паливо, після чого їде. Точніше намагається виїхати, в результаті чого відбувається обрив шланга колонки, пошкодження пістолета.

Так, сьогодні, 6 серпня, патрульним надійшов виклик про ДТП на місцевій автозаправній станції. Водій автомобіля ЗАЗ перед початком руху не переконався в безпеці руху і пошкодив газовий заправний шланг, чим наніс матеріальні збитки.

Поліцейські склали на чоловіка протокол за ст. 124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження майна) КУпАП.