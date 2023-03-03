Сьогодні на Полтавщині електроенергію не вимикатимуть

Сьогодні, 07:00 Переглядів: 91

Сьогодні, 3 березня, НЕК «Укренерго» не довело ліміти потужності для Полтавської області. Тож графіки погодинних відключень електроенергії застосовувати не планують. Про це повідомили в АТ «Полтаваобленерго».

Мешканців області закликають економніше користуватися побутовими приладами, освітленням та електроопаленням. Від цього залежить стабільна робота електромереж.